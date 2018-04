'Privlačile su me žene, a onda sam počeo piti ove tablete i postao sam gay'

Mladić po imenu Scott Purdy (23) tvrdi kako je zbog lijekova protiv bolova postao homoseksualac.

On kaže kako je prekinuo s djevojkom s kojom je bio šest mjeseci u vezi jer su ga počeli privlačiti muškarci, a tu promjenu uočio je nakon što je počeo piti lijekove protiv bolova Pregabalin koje proizvodi poznata farmaceutska tvrtka Pfizer.

Scott je lijekove počeo uzimati nakon što je slomio nogu na kartingu, no kako ih je počeo piti, tako su ga prestale privlačiti žene.

– Nikad me nisu privlačili muškarci. Bio sam malo znatiželjan kad sam bio mlađi, no kada sam počeo uzimati tablete, nakon nekoliko tjedana, moja me djevojka potpuno prestala fizički privlačiti. Rekao sam joj da ne znam što mi se događa, ali da mi se sviđaju muškarci te da više ne možemo biti zajedno. Ona je to prihvatila najbolje što je mogla – ispričao je za Metro 23-godišnjak.

Tablete Pregabalin inače se koriste za liječenje epilepsije, kronične bolove i anksiozne poremećaje. U nuspojavama se navodi gubitak seksualne želje i promjene raspoloženja.

– Mislim da bi ljudi trebali znati za ovo. Kada sam ih prestao uzimati, nestala je i želja za muškarcima, no ponovno sam ih počeo uzimati jer sam mnogo sretniji s njima. Osjećam se sretno u vezi s mojom seksualnosti i svima priznajem da sam gay. Za nekoliko tjedana ići ću na prvi spoj s jednim mladićem s kojim se dopisujem preko aplikacije za upoznavanje – kaže on.

Glasnogovornik Pfizera oglasio se o slučaju, no nije komentirao može li se od navedenih tableta uistinu postati homoseksualac.

– Pregabalin diljem svijeta godišnje uzima 34 milijuna pacijenata. Ako iskusite neke neobične nuspojave, preporučujemo vam da ih odmah prijavite svojem liječniku ili nekom drugom zdravstvenom djelatniku. Sigurnost pacijenata uvijek će nam biti na prvom mjestu – rekao je glasnogovornik Pfizera.