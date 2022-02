Mogu li SDP i Možemo! na idućim izborima svrgnuti HDZ? Jedna stranka u najtežoj je situaciji

U SDP-u i platformi Možemo! već su sad počeli razmišljati o mogućoj predizbornoj koaliciji kojoj bi zajednički cilj bio – svrgavanje HDZ-a s vlasti na idućim izborima. No, sad se postavljaju pitanja – mogu li se HDZ-u uspješno oduprijeti samo ujedinjeni SDP i Možemo! ili bi ta njihova koalicija, da bi se HDZ doista potuklo na izborima, trebala uključivati još neke stranke s ljevice, ali možda i nekoga s desnice.

Ujedinjenje cijele oporbe?

– Prema onome kako stvari sada stoje, teško je govoriti o nečemu što će biti za dvije godine. To ujedinjenje na nacionalnoj razini, koje se najavljuje, na sceni već imamo u Zagrebu, ali tako da je vodeći partner u toj koaliciji Možemo!, a ne SDP. Za neke je to razočaravajuće jer je SDP prije bio prva lijeva stranka u zemlji, a sad su svjesni da oni samostalno više nemaju potencijal za daljnji rast pa su se okrenuli stvaranju antihadezeovske koalicije. Pritom valja uzeti u obzir još nešto. U trenutku tih izbora HDZ će na vlasti biti već osam godina i velikom broju građana ionako će već biti dosta HDZ-ove vlasti. Da je netko i najbolji, nakon osam godina ljudi ga se zasite, a pridodaju li se tome i sadašnje HDZ-ove afere pa i povećavanja cijena, stvorit će se kritična masa građana koja će poželjeti promjene – kazao je analitičar Jerko Trogrlić nastavljajući da u kontekstu stvaranja najavljene antihadezeovske koalicije, rukovodeći se brojkama, jedini ozbiljan i relevantan partner u tome može biti Most.

– No, pitanje je koliko je to realno jer Most nije dobar koalicijski partner nikome. Protestan je i već je dvaput izašao iz koalicije s HDZ-om, a odbili su prvotno koaliciju s SDP-om koja je praktički već bila dogovorena. Usto, Most je danas profiliran kao dominantno desna stranka i kao takva praktično je postala nemoguć partner za SDP i Možemo!. Da se koalicijski ujedine SDP, Možemo! i Most, bila bi to blasfemija – smatra Trogrlić. Na mogućnost da sa SDP-om i Možemo! koaliraju Glas, Centar i Fokus, uzvraća da takvo ujedinjenje ovisi o rejtinzima tih manjih stranaka po izbornim jedinicama, odnosno o tome jesu li one sposobne prijeći izborni prag u svim izbornim jedinicama.

– Činjenica je da HDZ nije lako skinuti s vlasti i zato u takvom jednom pothvatu velike koalicije imaju veću šansu, ali ne vidim kako u tom slučaju održati programsku vjerodostojnost te velike koalicije. A njoj bi, uz SDP i Možemo!, puno više od Mosta pristajao Fokus. On mi se čini puno bliže Možemo! nego SDP-u. Centar i Glas zasad imaju premali rejting da bi mogli pridonijeti bilo kakvom uspjehu. Oni bi se u toj koaliciji “utopili”, a ostanu li izvan nje, onda uopće nemaju šanse prijeći prag. A u koaliciji SDP-a i Možemo!, takvo ujedinjenje poništava modernost programa Možemo! jer SDP u svom djelovanju nije iskazivao nikakvu tendenciju odlaska prema zelenim idejama. Njihova suradnja u Zagrebu svodi se prije svega na održavanje vlasti, a ne na ujedinjenim programskim načelima – reče politolog Ivan Rimac. A je li u nas uopće moguće ujedinjenje cijele oporbe, i lijeve i desne, pitamo ga.

– To je moguće svugdje, ali uz jedan uvjet. Tada zemlja mora biti u tako kriznom i kritičnom stanju da se sve usije pa jedino što se može očekivati jest to da ljudi izađu na ulice. Usto, za takvo veliko ujedinjenje oporbe potreban je veliki autoritet, lider koji bi mogao voditi tako raznorodnu skupinu – rekao je Rimac dodavši kako je nekada takav autoritet imao Ivica Račan, a danas ga u oporbi nema nitko.

A. Mamić: Mostu je najteže

– Kako sada stvari stoje, nijedna stranka ne može sama srušiti HDZ. No, uz SDP i Možemo! treba vidjeti i kakav je izborni potencijal Socijaldemokrata, onih koji su izašli iz SDP-a i sad čine najbrojniji oporbeni klub u Saboru. Oni imaju nekoliko jakih pojedinaca i ako bi imali nekakav izborni potencijal, oni bi mogli biti grupacija koja bi toj lijevoj koaliciji mogla biti zanimljiva. A Most se nalazi u najtežoj situaciji. Za lijevu koaliciju su predesno, ali ako bude stani-pani, tko zna. HDZ također ne želi Most. I zato će Mostu biti teško naći koalicijskog partnera – kaže Ankica Mamić.