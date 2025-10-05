Naši Portali
HRABROST NA DJELU

Moglo je završiti kobno: Gorjela obiteljska kuća nadomak Osijeka, susjedi spasili četvero djece iz buktinje

JVP Čepin
VL
Autor
Večernji.hr
05.10.2025.
u 10:39

Požar je brzo ugašen, a vatrogasci su spriječili njegovo širenje na susjednu kuću spojenu istim zidom

U Vladislavcima je jučer oko 17:39 sati izbio požar u obiteljskoj kući, a dojavu da su unutra djeca primila je Javna vatrogasna postrojba Čepin. Prije dolaska vatrogasaca, dvojica hrabrih susjeda uspjela su spasiti djecu iz goruće kuće, što su vatrogasci posebno pohvalili.

Na teren je izašlo više od 20 vatrogasaca s šest vozila: DVD Vladislavci s dva vozila i pet vatrogasaca, DVD Hrastin s dva vozila i deset vatrogasaca, DVD Čepin s jednim vozilom i dva vatrogasca te JVP Čepin s jednim vozilom i sedam vatrogasaca.

Požar je brzo ugašen, a vatrogasci su spriječili njegovo širenje na susjednu kuću spojenu istim zidom. Hitna pomoć zbrinula je četvero djece i dvoje roditelja te ih prevezla u KBC Osijek na daljnje pretrage.

