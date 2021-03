Modrić osoba godine, Kramarić najbolji sportaš, Rimcu posebna iseljenička nagrada

Luka Modrić osoba je godine, Andrej Kramarić najbolji je sportaš, a inovator rođen u Njemačkoj Mate Rimac dobitnik je posebne iseljeničke nagrade Večernjakova domovnica koja se dodjeljuje najpopularnijim i najuspješnijim Hrvatima u iseljeništvu.

To su najzvučnija imena sinoćnjeg proglašenja pobjednika 15. Večernjakova izbora najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla za nagradu Večernjakova domovnica 2021. Iako su se svi nadali da će pandemija popustiti, a Večernjakov finalni skup na velikoj gala večeri opet okupiti Hrvate iz Europe i svijeta, prvi put u svojoj petnaestogodišnjoj povijesti ova prestižna hrvatska iseljenička nagrada nije dodijeljena na svečanosti u Kongresnom centru Kurhaus u Bad Homburgu. Stoga je proglašenje pobjednika, koje je kao i prethodnih godina održano pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH i visokim pokroviteljstvom ministra dr. Gordana Grlića Radmana, bilo virtualno.

Hrvati i njihovi prijatelji dodjelu su mogli pratiti na portalima Večernjeg lista i partnerskim portalima u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji. U ovogodišnjem izboru bila su nominirana 64 kandidata, u finalni krug ušlo je njih 20. Uz najbrojnije kandidate iz Njemačke, među nominiranim su ove godine bili Hrvati iz Austrije, Švicarske, Francuske, Španjolske i Švedske. Iako najpopularniji Hrvati, koji su ostali u samom finalu izbora, nisu imali priliku zablistati na dodjeli nagrada u Bad Homburgu, s nestrpljenjem su pratili proglašenje pobjednika i nadali se pobjedi.

Pobjednici prema kategorijama

U kategoriji sporta najpopularniji sportaš, prema odluci Večernjakovih čitatelja, hrvatski je reprezentativac i igrač TSG Hoffenheima Andrej Kramarić, dok je u istoj kategoriji, ali prema odluci žirija, nagradu dobila uspješna hrvatska atletičarka Ivona Dadić, koja nastupa za austrijski Union St. Pölten, Austrija.

Najpopularnijom amaterskom sportskom momčadi proglašena je Croatia Stuttgart, koja je gotovo od samog početka izbora uvjerljivo vodila u jakoj konkurenciji hrvatskih momčadi u iseljeništvu, dok je Večernjakov žiri odlučio da će ovu ovogodišnju Večernjakovu domovnici dobiti KF Velebit Göteborg iz Švedske.

Zanimljivo je bilo i kad je riječ o glazbi. U ovoj kategoriji svake godine ima najviše nominiranih kandidata i konkurencija je jaka. No, ove godine gotovo od samog početka izbora uvjerljivo je vodio, a potom i pobijedio prema odluci čitatelja pjevač iz bavarskog grada Traunreuta Ljubinko Šipura. Žiri je Večernjakovu domovnicu odlučio dodijeliti sopranistici iz Beča Mariji Vidović. U finalu izbora u ovoj kategoriji bilo je najuzbudljivije jer su finalisti dali sve od sebe kako bi angažirali svoje fanove da glasuju i sudjeluju u izboru.

Najpopularniji glumac, prema odluci čitatelja, jest Alain Blažević, hrvatski glumac s njemačkom adresom, dok je Večernjakov žiri nagradu žirija dodijelio poznatom glumcu Mišelu Matičeviću.

Model i manekenka Ivona Knežević iz Stuttgarta odnijela je pobjedu, prema odluci čitatelja, u kategoriji Spektakli, dok je nagradu žirija dobila model i influencerica te bivša natjecateljica u popularnom showu “Germany’s Next Topmodel” Maribel Todt iz njemačkoga grada Mülheim an der Ruhr.

Nagrada „Najvažniji događaj godine“, prema odluci čitatelja, dodijeljena je projektu “Pomoć Banovini, hrvatske udruge i pojedinci iz Njemačke”, dok je prema odluci žirija Večernjakovu domovnicu dobio „Hrvatski bal gradišćanskih Hrvata (virtualno) Beč“. Najuspješnija je hrvatska udruga, prema odluci čitatelja, HKŠU Vila Croatia Stuttgart, a prema odluci žirija KUD Croatia Basel. Dodijeljene su i ovogodišnje posebne nagrade Večernjeg lista za promociju hrvatskog imena u svijetu Mati Rimcu, inovatoru i vlasniku tvrtke Automobili Rimac, te seriji emisija „Za našeg čovjeka“ voditelja Mirka Švende Žige. Serija je bila namijenjena radnicima iz udruženja INGRA-DET i njihovim obiteljima.

Prema Večernjakovu izboru, nagradu za osobu godine osvojio je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i igrač Real Madrida Luka Modrić.

Glasovanje pratio i Hollywood

Za nominirane kandidate, osim putem kupona koji su svaki dan izlazili na stranicama inozemnog izdanja Večernjeg lista, ove se godine prvi put glasovati moglo i putem online ankete, što je izazvalo nezapamćen interes Hrvata iz cijelog svijeta. U online glasovanje uključili su se Hrvati te njihovi strani prijatelji ne samo iz europskih zemalja već i iz Australije, Amerike, Novog Zelanda.

Glasovanje su pratili čak i glumci u Hollywoodu i Los Angelesu jer su pojedini nominirani kandidati u kategoriji glume, prema vlastitom priznanju, linkove s online anketama slali svojim prijateljima glumcima, stranim agentima, kolegama s kojima su snimali poznate svjetske filmove i serije, a oni su potom glasovali i link dijelili dalje.

Aktivni su bili i kandidati u ostalim kategorijama pa su za svoje prijatelje i favorite u Večernjakovu izboru glasovali brojni poznati njemački i drugi glazbenici, sportaši, modeli koji su svojim glasom željeli dati podršku. O izboru Večernjeg lista i kandidatima raspravljalo se na društvenim mrežama, pisalo po medijima, a na glasovanje za svoje favorite npr. u glazbi pozivali su čak i neki gradonačelnici njemačkih gradova, ali i gradova u BiH.

Stoga možemo s ponosom kazati da ovogodišnji Večernjakov izbor nije bio u sjeni pandemije, već je zbog angažmana svojih kandidata unatoč pandemiji koronavirusa koja je poharala cijeli svijet održan u punom sjaju.

Veliko je to priznanje i uredniku inozemnog izdanja Večernjeg lista Stipi Puđi, koji je prije 15 godina utemeljio nagradu Večernjakova domovnica, a oja je tijekom godina domovini pokazala koliko je u hrvatskom iseljeništvu Hrvata koji svojim uspjesima promiču hrvatsko ime u svijetu.

Večernjakova domovnica zamišljena je kao most između domovinske i iseljene Hrvatske i u tome je potpuno uspjela. To se razabire i iz riječi bivše hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je u Bad Homburgu Večernjakovu domovnicu nazvala „malim saborom hrvatskog iseljeništva“. Večernjakova je domovnica domovinska nagrada Večernjeg lista koja se jednom godišnje dodjeljuje Hrvatima izvan domovine za njihova postignuća na različitim poljima djelovanja. Njemački su je mediji odavno prozvali “Hrvatskim Oscarom”, a dodjela te nagrade u Bad Homburgu svake godine okupi brojne hrvatske i njemačke uzvanike. Ove godine zbog pandemije koronavirusa to nije bilo moguće.

“POMOĆ BANOVINI“

Najvažniji događaj godine (čitatelji)

Hrvatske udruge i pojedinci iz Njemačke ujedinili su se u pomoći žrtvama potresom pogođene Banovine. Prikupljene su tone i tone materijalne pomoći te nekoliko milijuna eura za stradale.

Foto: Privatna arhiva

MATE RIMAC

posebna nagrada

U sklopu velikog projekta “Hrvatska svijetu”, u kojem VL promovira znamenite hrvatske umove iz povijesti i sadašnjosti, posebnu nagradu za doprinos promociji Hrvatske u svijetu dodijeljena je mladome hrvatskom inovatoru i poduzetniku rođenom u Njemačkoj.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 28.06.2019., Sveta Nedelja - Premijer Andrej Plenkovic s ministrima posjetio tvrtku Rimac Automobili. Tvrtku su poisjetili i predstavnici tvrtki Porsche i Hyundai. Izjave za medije nakon zavrsenog sastanka. Mate Rimac. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

LUKA MODRIĆ

osoba godine

Kapetan hrvatske reprezentacije i dugogodišnji igrač Real Madrida jedan je od najnagrađivanijih nogometaša 21. stoljeća te najbolji igrač svijeta u izborima Fife i Uefe.

Foto: EXPA/PIXSELL ESP, Primera Division, Atletico Madrid vs Real Madrid 07.03.2021, Estadio Vicente Calderon, Madrid, ESP, Primera Division, Atletico Madrid vs Real Madrid, 26. Runde, im Bild modric luka // during the Primera Division 26th round match between Atletico Madrid and Real Madrid at the Estadio Vicente Calderon in Madrid, Spain on 2021/03/07. EXPA Pictures © 2021, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Benjamin Cremel *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** EXPA/ Pressesports/ Benjamin Cremel

IVONA DADIĆ

najpopularnija sportašica (žiri)

Atletičarka Union St. Pöltena, Austrija, sportašica je hrvatskih korijena proglašena i sportašicom Austrije za 2020. Nastupila je dva puta i na Olimpijskim igrama. Često na proglašenju pobjednika nosi i hrvatsku zastavu.

Foto: EXPA/PIXSELL POL, Leichtathletik Hallen EM 2021 Torun 05.03.2021, Arena Torun, Torun, POL, Leichtathletik Hallen EM 2021 Torun, im Bild Ivona Dadic (AUT) // during the 2021 European Athletics Indoor Championships at the Arena Torun in Torun, Poland on 2021/03/05. EXPA Pictures © 2021, PhotoCredit: EXPA/ Eibner-Pressefoto/ Beaut.Sports / Kohring *****ATTENTION - OUT of GER***** EXPA/ Eibner/ Beaut.Sports / Kohring

BEČKI BAL ONLINE

najvažniji događaj godine (žiri)

Hrvatski centar u Beču ove je godine zbog pandemije koronavirusa svoj tradicionalni Hrvatski bal gradišćanskih Hrvata organizirao virtualno. Cilj je bio održati kontinuitet, a virtualno održan bal gledalo je nekoliko tisuća ljudi.

Foto: Privatna arhiva

IVONA KNEŽEVIĆ

model, Stuttgart (čitatelji)

Prije nego što se doselila u Njemačku u Hrvatskoj se uspješno bavila modelingom, a nastavila je i u Njemačkoj. Svojedobno se natjecala i za Miss sporta. U Njemačkoj se bavi manekenstvom i studira poslovnu ekonomiju. Surađuje s brojnim dizajnerima u Hrvatskoj i Njemačkoj.

Foto: Privatna arhiva

ALAIN BLAŽEVIĆ

glumac, Wiesbaden (čitatelji)

Poznat je po brojnim filmovima i serijama, a u najnovijoj seriji “Spides” koja se emitira u 160 zemalja ima jednu od glavnih uloga. Igra i u novom Netflixovu serijalu “Tribes of Europe”, najvećoj produkciji u Europskoj uniji u 2020. godini.

Foto: IMDb

MARIBEL TODT

model, Mülheim an der Ruhr (žiri)

Model i influencerica hrvatskog podrijetla i u pandemiji koronavirusa jako puno snima photoshootinge za njemačke modne i druge brendove. U njemačkom showu “Germany’s Next Topmodel 2020” (GNTM) došla je do finala.

Foto: Privatna arhiva

LJUBINKO ŠIPURA

pjevač, Traunreut (čitatelji)

Jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača u Njemačkoj izdao je 56 pjesama u pet albuma te četiri singla. Njegov album “Kotor Varoš” prodan je u 40 tisuća primjeraka. I dalje snima, nastupa na koncertima, hrvatskim proslavama…

Foto: Privatna arhiva

MIŠEL MATIČEVIĆ

glumac, Berlin (žiri)

Jedan od najpoznatijih hrvatskih glumaca ima jednu od glavnih uloga u Netflixovoj seriji “Terra Vision” koja će se prikazivati sredinom 2021. Snimio je više od 90 filmova i serija, kaže da je radoholičar te da je već u djetinjstvu znao da će glumiti.

Foto: Privatna arhiva

MARIJA VIDOVIĆ

sopranistica, Beč (žiri)

Jedna od najpoznatijih hrvatskih sopranistica u svijetu česta je gošća najvećih opernih kuća od Beča do Meksika. U svoje koncerte i recitale uvijek uvrsti i hrvatske kompozitore. Godine 2020. izdala je svoj prvi album božićnih pjesama.

Foto: Facebook

ANDREJ KRAMARIĆ

najpopularniji sportaš (čitatelji)

Napadač Hoffenheima i hrvatske nogometne reprezentacije najbolji je strijelac u povijesti TSG Hoffenheima i najbolji hrvatski strijelac svih vremena u njemačkoj Bundesligi. Bio je proglašen i igračem mjeseca u Bundesligi – u rujnu.

Foto: NordPhoto/PIXSELL

HKUD CROATIA BASEL

najuspješnija hrvatska udruga (žiri)

Nakon ponovnog aktiviranja 2011., HKUD Croatia Basel neprestano radi na okupljanju i kulturnom uzdizanju Hrvata Basela i Švicarske. Među najaktivnijim je sekcijama folklorna skupina koja izvodi plesove i koreografije iz različitih krajeva Hrvatske i BiH.

Foto: Privatna arhiva