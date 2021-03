Večernjakovu domovnicu nestrpljivo iščekuje 20 najuspješnijih kandidata u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla

Nakon gotovo mjesec i pol dana te ukupno 64 nominirana kandidata koje smo na stranicama inozemnog izdanja Večernjeg lista imali priliku upoznati kroz 15. po redu Večernjakov izbor najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla, večeras, u subotu uvečer, ćemo doznati pobjednike.

U 20 sati na portalu Večernjeg lista te partnerskih portala iz Njemačke, Austrije i Švicarske bit će „online“ proglašenje dobitnika „Večernjakove domovnice 2021.“, točno u trenutku kad je trebala početi ovogodišnja finalna večer proglašenja pobjednika u Bad Homburgu. Uručenje nagrada bit će upriličeno u naknadnom terminu kada to dopuste mjere ograničenja. Time po prvi put u svojoj petnaestogodišnjoj povijesti najprestižnija hrvatska iseljenička nagrada neće biti kao ranijih godina, uz odličan glazbeni program, vrhunsku hranu i ugodno druženje, dodijeljena na svečanosti u Kongresnom centru Kurhaus u Bad Homburgu pred više stotina uzvanika iz Europe i svijeta.

Napomenimo kako je u ovogodišnjem izboru od nominirana 64 kandidata u finalni krug ušlo njih 20, a uz najbrojnije kandidate iz Njemačke, među nominiranim ove godine su bili Hrvati iz Austrije, Švicarske, Francuske, Španjolske i Švedske. Pokrovitelj izbora je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na čelu s visokim pokrovitelj ministrom Gordanom Grlićem Radmanom.

U znaku Večernjakovog izbora

Unatoč pandemiji, početak 2021. godine u hrvatskom iseljeništvu bio je u znaku Večernjakovog izbora. Uz glasovanje putem kupona, po prvi put je u Izbor uvedeno i „online“ glasovanje pa su se u glasovanje uključili Hrvati iz cijelog svijeta, od Europe, Amerike do Australije. Nominirani kandidati su dali sve od sebe kako bi se što veći broj ljudi doznao za njihovu nominaciju, a svi su se do zadnjeg trenutka nadali kako će dodjela nagrada uz epidemiološke mjere ipak biti moguća u Bad Homburgu.

No, nažalost to se nije dogodilo. I sam gradonačelnik Bad Homburga Alexsander Hetjes izrazio je žaljenje što ove godine njegov grad ne može, kao svih ranijih godina, širom ostvariti svoja vrata za prijatelje i goste iz Hrvatske i cijelog hrvatskog iseljeništva. Hetjes je rekao kako je dodjela nagrada Večernjeg lista najpopularnijim Hrvatima izvan Hrvatske, koju su njemački mediji prozvali „hrvatski Oscar“, jedan je od velikih društvenih događaja u Bad Homburgu u kojem on uvijek i osobno uživa sudjelovati. Istaknuo je važnost Večernjakove domovnice za njegov grad i kroz susrete na administrativnoj razini koji se održavaju tijekom svečane dodjele nagrada.

- U takvim ležernim trenucima, partnerstva i prijateljstva mogu se izuzetno dobro razmijeniti – zaključio je Hetjes ističući kako je šteta što je dodjela nagrada Večernjakova domovnica otkazana, ali kako je ipak u prvom planu zdravlje građana. No, prisjetimo se početaka Večernjakove domovnice i godina kroz koje se etablirala u, po mnogim mišljenjima, najugledniji hrvatski iseljenički skup. Prvi put dodjela nagrada Večernjakova domovnica održana je u Frankfurtu na Majni. Bilo je to 2007. godine, a domaćin Večernjakove domovnice je bila je dvorana Saalbau u sklopu Haus Goldstein.

Uz idejnog začetnika Stipu Puđu, značajnu ulogu za Večernjakovu domovnicu odigrala je i Olga Stoss, poznata humanitarka koja je među prvima prepoznala značaj i snagu Večernjakova izbora. Olga Stoss je s tadašnjem vodstvu grada Bad Homburga, koje je bilo zajedno s njom na prvoj Domovnici, predložila da se završni skup i dodjela nagrada ubuduće održava u Kongresnom centru Kurhaus u Bad Homburgu, najelitnijoj dvorani ne samo Bad Homburga već i šireg područja Frankfurta. Od tada je Večernjakova domovnica počela dobivati jednu novu dimenziju, a sve ostalo je sada povijest.

Foto: Stipe Puđa

Tisuće na dodjelama

Od 2007. godine do danas kroz Domovnicu je predstavljeno oko 1700 nominiranih kandidata, uglavnom mladih i hrvatskoj javnosti dotad nepoznatih ljudi. Večernjakovom nagradom je nagrađeno oko 200 najpopularnijih i najuspješnijih Hrvata koji žive i pronose ime svoje domovine u svijetu. Gotovo svi nominirani kandidati koji su u ovih 15 godina prošli kroz Večernjakov izbor imaju uspješne karijere u zemljama u kojima žive, ali njihova domovina Hrvatska ih je najviše upoznala kroz Večernjakov izbor. Mnogi od njih su zahvaljujući Domovnici dobili priliku za iskazati svoje znanje i u Hrvatskoj.

Može se reći kako su glumci koji su prošli kroz Večernjakov izbor izazvali najveće zanimanje u Hrvatskoj te su mnogi dobili uloge u hrvatskim serijama i filmovima. Hrvatska je tako prepoznala i vrhunske ne samo glumce već i glazbenike koji su dobro iskoristili priliku da se bolje predstave hrvatskoj publici u domovini. Mimi Fiedler, pravog imena Miranda Čondić- Kadmenović je poznata glumica u Njemačkoj, dobitnica je Večernjakove domovnice 2014. godine i uvijek rado ističe ponos, ne samo svoj, već i svojih roditelja, zbog Večernjakove nagrade.

– Ponosna sam na ovu nagradu, a ponosni su i moji roditelji, jer njima ona znači koliko i meni. Znači im, jer im je ta nagrada dokaz da su svoje dijete koje su odgajali u iseljeništvu, preko Domovnice uspjeli vratiti domovini – izjavila je Mimi Fiedler nakon što je dobila nagradu. Štoviše, u kojoj god njemačkoj emisiji se pojavi, Mimi Fiedler rado ističe svoje hrvatsko podrijetlo, ali i priznanje i nagradu Večernjakova domovnica do koje su je, glasujući za nju, doveli Hrvati u iseljeništvu.

Na priznanje Večernjakove domovnice jednako su podnosi i hrvatski nogometni reprezentativci Ivan Rakitić koji je Domovnicu dobio tri puta, te dvostruki dobitnici nogometaši Ivan Perišić i Andrej Kramarić.

- Svaka je nagrada vrijedna, a ova mi je posebna jer dolazi od hrvatskih iseljenika – kazao je nogometaš Ivan Perišić, a s njime se slaže i Andrej Kramarić.

Večernjakova domovnica nije samo domovinska nagrada najpopularnijim Hrvatima u iseljeništvu već i mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske, te Hrvatske i Njemačke. Na početku je finalna večer izbora okupljala i više od 600 ljudi u Bad Homburgu. No posljednjih godina se taj broj, zbog financijskih troškova, smanjivao na 450 uzvanika. Posebnost Večernjakova skupa u Bad Homburgu je po tome što je to jedini hrvatski iseljenički skup na kojem su svi u istom rangu. Među gostima nema razlike, svi su uzvanici i nitko ne plaća ni hranu ni piće. Budući se skup može doći jedino s pozivnicom, organizatori vode računa i o tome da predstavnici različitih hrvatskih udruga, zajednica, klubova, dobiju mogućnost sudjelovanje na finalnoj skupu sa gala večerom, ovisno o prepoznatljivosti njihova rada i uspjeha klubova i udruga koje vode.