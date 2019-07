Model postao lice s tjeralice pa poslao policiji selfie gdje bolje izgleda

Bivši model Stephen Murphy koji tvrdi da izgleda bolje od Davida Beckhama totalno se uvrijedio kad je na tjeralici u lokalnim novinama vidio svoju sliku. Odlučio je ispraviti tu nepravdu pa je policiji i novinarima poslao svoj selfie na kojemu je dobro ispao.

- Da ste objavili sliku na kojoj izgledam dobro već bio uhićen - poručio je reporteru uvrijeđeni model poznat i pod imenom Jr. V Mruphy i dodaje da na fotografiji koju je policija objavila nije spavao tri dana.

