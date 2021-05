Mobilni uredi za obnovu stižu na područje Ivanić-Grada

Mobilni uredi Ministarstva graditeljstva koji primaju zahtjeve za obnovom nakon razornog potresa, bit će naredna tri dana smještena na području Ivanić-Grada, na čijem je području također zabilježena veća šteta na objektima.

Službenici će pomagati mještanima popunjavati zahtjeve za obnovu i rješavati druga pitanja administrativne naravi.

Građani će samo uz predočenje osobne iskaznice i ispunjavanje jednostavnog obrasca moći pokrenuti postupak obnove sustavom koji je izravno povezan s katastrom, gruntovnicom i drugim službenim bazama podataka. Zahtjeve za obnovom objekata na potresom pogođenom području nužno je popuniti najosnovnijim podacima podnositelja.

Raspored mobilnih ureda je sljedeći:



Srijeda, 26. svibnja 2021.

od 9 do 17 sati u srijedu, 26. svibnja prvi mobilni ured bit će raspoređen u Ivanić-Gradu, kod zgrade DVD-a, na adresi Ulica kralja Tomislava 45

od 9 do 17 sati u srijedu, 26. svibnja drugi mobilni ured bit će raspoređen u Posavskim Bregima, kod zgrade Društvenog doma, na adresi Savska ulica 68C



Četvrtak, 27. svibnja 2021.

od 9 do 17 sati u četvrtak, 27. svibnja prvi mobilni ured bit će raspoređen u Ivanić-Gradu, kod zgrade DVD-a, na adresi Ulica kralja Tomislava 45

od 9 do 17 sati u četvrtak, 27. svibnja drugi mobilni ured bit će raspoređen u Posavskim Bregima, kod zgrade Društvenog doma, na adresi Savska ulica 68C



Petak, 28. svibnja 2021.

od 9 do 17 sati u petak, 28. svibnja prvi mobilni ured bit će raspoređen u Ivanić-Gradu, kod zgrade DVD-a, na adresi Ulica kralja Tomislava 45

od 9 do 17 sati u petak, 28. svibnja drugi mobilni ured bit će raspoređen u Posavskim Bregima, kod zgrade Društvenog doma, na adresi Savska ulica 68C.