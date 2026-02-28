Pogledajte kako izgleda nebo iznad Irana nakon napada

Napetosti na Bliskom istoku dodatno su eskalirale nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države potvrdili izvođenje napada na ciljeve u Iranu. Riječ je o potezu koji je izazvao trenutačnu reakciju Teherana i otvorio novo poglavlje u ionako složenim regionalnim odnosima. Situacija se razvija velikom brzinom, a posljedice su vidljive i u vojnom i u civilnom prometu.

Airspace clearing after strikes by the United States and Israel in Iran. pic.twitter.com/Oub4T6SrkF — Flightradar24 (@flightradar24) February 28, 2026

Iranske snage objavile su da pokreću protuudar, prema priopćenju koje je na Telegramu objavila poluslužbena novinska agencija Tasnim. „Kao odgovor na neprijateljski i zločinački napad na Islamsku Republiku Iran, započeo je prvi široki val raketnih i bespilotnih napada Islamske Republike Iran prema okupiranom teritoriju“, navodi se u priopćenju. Teheran je pritom poručio kako će odgovor biti razoran i odlučan, naglašavajući da neće ostaviti napad bez posljedica. Najava širokog vala raketnih i bespilotnih napada dodatno je podigla stupanj pripravnosti u regiji.

Nakon što su Izrael i SAD potvrdili napade na Iran, iranske vlasti donijele su odluku o potpunom zatvaranju zračnog prostora najmanje do 13:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Svi zrakoplovi koji su se u tom trenutku nalazili u iranskom zračnom prostoru počeli su napuštati zemlju ili su preusmjereni na alternativne rute.

Sličan potez povukao je i Izrael, koji je zatvorio svoj zračni prostor za sve letove, osim za one s prethodnim odobrenjem, najmanje do 11:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Očekuje se kako bi se ta mjera mogla produžiti, ovisno o daljnjem razvoju sigurnosne situacije. Dok Iran provodi akciju potpunog zatvaranja svog zračnog prostora, iznad Teherana, glavnog grada, uočeni su borbeni zrakoplovi Iranskog ratnog zrakoplovstva (IRIAF) tipa MiG-29. Njihova prisutnost u zraku tumači se kao dio pojačanih obrambenih mjera i demonstracija spremnosti u trenutku rastućih napetosti.