Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Eksplozije odjekuju Teheranom, Trump se oglasio zlokobnom prijetnjom, Iran lansirao balističke rakete prema Izraelu
Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
VIDEO SAD sudjelovao u napadu na Teheran: Iranci objavili prve snimke eksplozija
USKORO UŽIVO Tomislav Krasnec i Hassan Haidar Diab o posljedicama napada na Iran
Ubojito precizni američki projektili za napad na Iran kotišteni su i na Balkanu: NATO je njima gađao srpske položaje
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZVANREDNO STANJE

Pogledajte kako izgleda nebo iznad Irana nakon napada

FlightRadar24
VL
Autor
Večernji.hr
28.02.2026.
u 10:11

Nakon što su Izrael i SAD potvrdili napade na Iran, iranske vlasti donijele su odluku o potpunom zatvaranju zračnog prostora

Napetosti na Bliskom istoku dodatno su eskalirale nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države potvrdili izvođenje napada na ciljeve u Iranu. Riječ je o potezu koji je izazvao trenutačnu reakciju Teherana i otvorio novo poglavlje u ionako složenim regionalnim odnosima. Situacija se razvija velikom brzinom, a posljedice su vidljive i u vojnom i u civilnom prometu.

Iranske snage objavile su da pokreću protuudar, prema priopćenju koje je na Telegramu objavila poluslužbena novinska agencija Tasnim. „Kao odgovor na neprijateljski i zločinački napad na Islamsku Republiku Iran, započeo je prvi široki val raketnih i bespilotnih napada Islamske Republike Iran prema okupiranom teritoriju“, navodi se u priopćenju. Teheran je pritom poručio kako će odgovor biti razoran i odlučan, naglašavajući da neće ostaviti napad bez posljedica. Najava širokog vala raketnih i bespilotnih napada dodatno je podigla stupanj pripravnosti u regiji.

Nakon što su Izrael i SAD potvrdili napade na Iran, iranske vlasti donijele su odluku o potpunom zatvaranju zračnog prostora najmanje do 13:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Svi zrakoplovi koji su se u tom trenutku nalazili u iranskom zračnom prostoru počeli su napuštati zemlju ili su preusmjereni na alternativne rute.

Sličan potez povukao je i Izrael, koji je zatvorio svoj zračni prostor za sve letove, osim za one s prethodnim odobrenjem, najmanje do 11:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Očekuje se kako bi se ta mjera mogla produžiti, ovisno o daljnjem razvoju sigurnosne situacije. Dok Iran provodi akciju potpunog zatvaranja svog zračnog prostora, iznad Teherana, glavnog grada, uočeni su borbeni zrakoplovi Iranskog ratnog zrakoplovstva (IRIAF) tipa MiG-29. Njihova prisutnost u zraku tumači se kao dio pojačanih obrambenih mjera i demonstracija spremnosti u trenutku rastućih napetosti.

Ključne riječi
Izrael SAD napad na Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!