Mnogima ne bi smetalo ovako 'zaglaviti': Kupci i osoblje bili primorani prespavati u IKEA-i

Šest kupaca i dvadesetak zaposlenika trgovine IKEA neočekivano su u srijedu noć proveli u robnoj kući u Danskoj nakon što su zaglavili zbog snježne oluje.

Umjesto da se probijaju kroz nevrijeme i snijeg, kupci i osoblje dobili su priliku nakratko živjeti u jednoj od najpopularnijih trgovina namještajem. Mogli su birati gdje će provesti vrijeme i u kojem će krevetu prespavati, piše Daily Mail.

- Spavali smo u izložbenim prostorima na prvom katu gdje imamo krevete, madrace i kauč na razvlačenje - rekao je voditelj trgovine Peter Elmrose. Dodao je kako je ovo kupcima bila i prilika da isprobaju krevet kojeg su možda razmatrali kupiti.

That's one way to check out the beds @jensenracing #Ikea #Aalborg pic.twitter.com/MLrg0oAPUf

"Pidžama-partyju" u IKEA-i pridružili su se i zaposlenici obližnje prodavaonice igračaka. Cijelo društvo koje je zbog vremena zapelo u IKEA-i, tamo je večeralo, gledalo televiziju, a voditelj trgovine navodi kako je sve prošlo dobro te kako su se i zabavili.

one of the big news stories in Aalborg last night was that 27 people were stranded in an IKEA overnight due to the blizzard pic.twitter.com/h7aXJAHPuV