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UVOĐENJE DOŽIVOTNOG ZATVORA

Žarko Puhovski: 'Društvo odmjeravanje kazne prepušta prirodi'

Šetnja ulicama Zagreba u povodu 80. godišnjice proglašenja NDH
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Autor
Ivica Beti
14.06.2026.
u 16:07

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je najavljene izmjene Kaznenog zakona kojim se planira uvesti i kazna doživotnog zatvora

Najavljene izmjene Kaznenog zakona kojima se, uz ostalo, planira uvesti i kazna doživotnog zatvora, izazvala je velik interes u javnosti. Govoreći o uvođenju doživotnog zatvora, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan istaknuo je da se uvodi kao alternativa dugotrajnom zatvoru za najteža kaznena djela.

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je taj prijedlog. - Kao netko tko nije pravnik upozoravam na problem pravednosti doživotnoga zatvora, koji se stalno preskače. Taj institut faktički znači da društvo odmjeravanje kazne prepušta prirodi, zbog svojih godina ja bih, na primjer, u slučaju identične presude, vjerojatno bio u zatvoru pet ili deset puta kraće nego vi!? Onda barem treba ukinuti najvišu kaznu po broju godina, pa netko, kao u SAD-u, dobije 60, a drugi 150 godina, da se barem simbolički zna kako društvo vrednuje neko kazneno djelo – kaže za Večernji list Puhovski.

Podsjećamo, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je tri smjera zakonodavnih izmjena - uvođenje kazne doživotnog zatvora, redefiniranje sigurnosne mjere zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora te uvođenje novog instituta uređenog posebnim zakonom, koji bi regulirao tretman i smještaj osoba nakon punog izvršenja kazne zatvora u slučajevima kada i dalje postoji visok stupanj opasnosti od ponavljanja najtežih kaznenih djela
FOTO Kreću veliki radovi na važnoj zagrebačkoj prometnici: Zatvoren je nadvožnjak, mijenjaju se brojne autobusne linije
Šetnja ulicama Zagreba u povodu 80. godišnjice proglašenja NDH
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Ključne riječi
Damir Habijan izmjene zakona doživotni zatvor

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