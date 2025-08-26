Mladima život u Zagrebu postaje nedostižan: Cijene stanova su bizarne, penju se do 1100 eura za jednosoban stan

Uoči početka nove akademske godine raste potražnja za stanovima. Tisuće studenata nisu ostvarile pravo na smještaj u studentskim domovima, dok cijene najma, osobito u Zagrebu, dosežu rekordne iznose. Tako se i studentica građevine Ana Milas, koja nakon tri godine više nema pravo na dom, prvi put suočava s pronalaskom stana. S obzirom na studentski budžet i trenutačne cijene, taj zadatak čini se gotovo nemogućim. "Ima stanova koji su u suterenu, nikad ne bih tamo živjela, a cijene su ogromne, bizarne za takav smještaj. S tim stvarno ne bih mogla izaći na kraj, ni s cimerom, ni bez njega. Jer nemam tolika primanja, to bi palo na leđa roditelja", ispričala je za Dnevnik Nove TV.

Primjeri oglasa pokazuju razmjere problema, za stan od 42 kvadrata na Srednjacima traži se 850 eura, dok je za 58 kvadrata u blizini kampusa Borongaj potrebno izdvojiti 900 eura. Garsonijera u Središću stoji 500 eura, a za stan s jednom spavaćom sobom na Jarunu cijena doseže čak 1100 eura.