Mladiću koji je vrijeđao bivšeg slovačkog premijera i na njega bacao kamenje određene mjere opreza

Mladić (23) kojeg ODO Šibenik sumnjiči za nasilničko ponašanje nije završio u istražnom zatvoru, iako je tužiteljstvo to tražilo, već mu je sud umjesto toga odredio mjere opreza. No s odlukom suda tužiteljstvo se ne slaže, pa je sada na tu odluku uložilo žalbu. Za nasilničko ponašanje 23-godišnjak je osumnjičen i zbog toga ispitan na tužiteljstvu, zbog događaja koji se zbio 12. ožujka na plaži u šibenskoj Rogoznici. On je tada prišao petorici slovačkih državljana, među kojima je bio i Igor Matovič, bivši premijer Slovačke, koji je u Hrvatsku došao kako bi snimio video navodne izgradnje vile aktualnog premijera Slovačke, Roberta Fica. Sumnja se da je 23-godišnjak prema Matoviču i ostalima bio neugodan, bez razloga i povoda ih je vrijeđao te je bacio kamen pored njih.

- Nije ti ovo Europa, jesi ču'a? Nećeš ti na Rogoznicu pi*ka ti materina... Nije Rogoznica tvoja pi*ka ti materina - vikao je 23-godišnjak, kojeg se sumnjiči da se i jednom od oštećenika unio u lice držeći dva kamena u ruci, dok je za jednim trčao. Kako je Matovič sve to snimao, tražio ga je da izbriše snimku te vikao: - Don't do stupid shit here - govori.

Tužiteljstvo smatra da je 23-godišnjak takvim ponašanjem kod oštećenika izazvao osjećaj poniženja pa ga je osumnjičilo za nasilničko ponašanje. Nakon što je 23-godišnjak ispitan bio je doveden pred suca istrage Županijskog suda u Šibeniku jer je tužiteljstvo tražilo da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. No sudac istrage je smatrao da će dovoljne biti i mjere opreza pa je naredio 23-godišnjaku da se redovito javlja nadležnoj policijskoj postaji. Kako tužiteljstvo smatra da 23-godišnjak treba u istražni zatvor, žalili su se na tu odluku.

Inače, cijeli taj incident je bio snimljen i objavljen je na društvenim mrežama, a Matovič je 23-godišnjaka koji je bio nasilan prema njemu i ostalima nazvao majmunom te je pojašnjavao kako smatra da je povezan s Ficom. Fico je pak demantirao da gradi kuću u Ražnju kod Rogoznice.

- Poštovani mediji, prestanite širiti užasne laži da 'gradim vilu u Hrvatskoj'. Da sam u Hrvatskoj gradio kuću ili stan, to bih javno priznao. Stotine političara iz Slovačke u središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj politici posjeduju nekretnine u Hrvatskoj. Nisam kupio zemljište u Hrvatskoj, niti gradim vilu. Takva tvrdnja se može lako provjeriti u hrvatskom katastru. Laži o mojem zemljištu i gradnji kuće koje šire slovački mediji i politički luđaci imaju istu vrijednost kao i moj račun u Belizeu u iznosu od 700 milijuna dolara ili odmor u Hanoju na kojem nikad nisam bio - napisao je na Facebooku.