Policija se oglasila zbog napada na bivšeg premijera Slovačke u Rogoznici, priveli su muškarca

Tijekom jutra policajci šibensko-kninske PU priveli su 23-godišnjeg muškarca zbog utvrđivanja okolnosti o napadu na bivšeg premijera i ministra Slovačke Igora Matoviča koji se, prema njegovim tvrdnjama i videosnimci objavljenoj na Facebooku, dogodio u Rogoznici.

Bivši premijer, danas na čelu slovačke opozicijske stranke Obični ljudi (OLANO) stigao je Hrvatsku nakon što objavljene informacije da je aktualni premijer Slovačke Robert Fico gradi kuću u Ražnju kraj Rogoznice. Informaciju je u javnost pustio jedan od mještana Ražnja, umirovljeni inženjer Blaž Deković, a Fico je prema fotografijama koje su objavili slovački mediji, boravio u Rogoznici te u Ražnju nakon atentata u kojem je pogođen s više metaka prošle godine u gradu Handlovi, 280 kilometara od Bratislave.

Bivši premijer Matovič je, kako smo ranije već pisali, krenuo za Hrvatsku čim je saznao za Ficove veze u Dalmaciji, kazavši kako se te informacije poklapaju s njihovim ranijim saznanjima te je u Dalmaciji krenuo obilaziti sve navodne luksuzne vile povezane s osobama iz vladajuće, Ficove stranke Smer-SSD u mjestima Rogoznica i Ražanj kao i na drugim lokacijama na hrvatskoj obali.

Tijekom jednog snimanja, kako je naveo Matovič, ispred imanja slovačkog poduzetnika Jozefa Brhela u Rogoznici došlo je do incidenta s lokalnim stanovnikom. ​Na snimci koju je Matovič objavio, vidi se kako mu prilazi muškarac koji drži kamen u ruci, verbalno ga napada i zahtijeva da prestane snimati. Muškarac mu se više puta unosi u lice, vičući: "Nije ti ovo Europa, jesi čuja"; "Nećeš ti na Rogoznicu, pi*ka ti materina", "Nije Rogoznica tvoja, pi*ka ti materina". Također je pokušao komunicirati na engleskom jeziku, govoreći: "Don't do stupid shit here." Portal SME objavio je i kako se tamo ubrzo pojavio još jedan muškarac i započeo razgovor s Matovičem. Tvrdio je da je Matovič autom ušao na njegovo zemljište. "Bili ste na mom posjedu," naglašeno je rekao, pokazujući video na svom mobitelu u kojem je, čini se, snimio situaciju. Matovič to ne poriče. "Cesta je bila otvorena", odgovorio je.

Policijska uprava šibensko-kninska za Večernji list je priopćila kako je 12. ožujka u popodnevnim satima zaprimljena dojava da državljani Slovačke imaju problema s nepoznatom muškom osobom na plaži u Rogoznici.

- Policijski službenici Policijske uprave šibensko-kninske su dolaskom na mjesto događaja i poduzetim mjerama i radnjama prikupili saznanja o osobi koju se dovodi u vezu s prijavljenim događajem. Tijekom jutra, 14. ožujka 23-godišnji hrvatski državljanin je priveden na kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja iz Vašeg upita, a o ishodu kriminalističkog istraživanja pravovremeno ćemo obavijestiti javnost.

Tko je Matovič?

2020. Igor Matovič postao je premijer slovačke, ali podnio je ostavku godni dana kasnije zbog afere s naručivanjem cjepiva od Vladimira Putina iz Rusije u jeku pandemije koronavirusa, kada je prema objavljenim informacijama pribavio 200 tisuća doza cjepiva Sputnik. Cjepivo nije dobilo dozvolu za upotrebu u zemljama EU. Matovič je postao premijer, kako je pisao Foreign Policy, kao šef stranke Obični ljudi - antikorupcijske platforme s koje je obećavao Slovacima obnovu političkog sustava diskreditiranog korupcijom. 'Izgradio je imidž narodnog tribuna koji je postao nezadovoljan slovačkom vladajućom elitom', opisivali su ga.

Razgovarali smo s Matovičem koji je jutros u Ražnju snimio video ispred jedne luksuzne novogradnje, za koju tvrdi da je povezana s Robertom Ficom. Večernji list uvidom u dostupnu dokumentaciju nije pronašao ime Roberta Fica kao investitora u Ražnju, no službeni odgovor nadležnih tijela još nismo zaprimili. Niz je Slovaka koji su upisani u vlasništvo nekretnina u Rogoznici te obližnjim mjestima Ražanj, Zečevo i Zatoglav, a luksuzna kuća za koju Matovič tvrdi da je u biti Ficov ljetnikovac pod imenima je drugih slovačkih državljana, koje Matovič dovodi u blisku vezu s aktualnim premijerom.

Foto: Večernji.hr

Ranije se o slučaju oglasio i Fico, kazavši da postoji niz političara iz Slovačke koji imaju nekretnine u Hrvatskoj te da prijavio da on posjeduje ili gradi kuću na hrvatskoj obali. No, da se zanima za lokaciju jasno je iz fotografija nastalih u Dalmaciji kao i prema tvrdnjama agencije koja se bavi prodajom luksuzne novogradnje u Ražnju, iz koje su za slovačke medije kazali da se Fico raspitivao o predmetnoj lokaciji.

Tko je Robert Fico?

Premijer Slovačke političar je s dugogodišnjom karijerom i velikim utjecajem koji se proteže izvan granica zemlje. Prije dvije godine u listopadu se vraća na poziciju premijera koju ukupno, u četiri navrata, obnaša već deset godina. U svibnju 2024. godine je preživio pokušaj atentata tijekom posjeta gradu Handlová. Kao osnivač i šef Stranke socijaldemokracije SMER, bio je ranije premijer u dva mandata, od 2006. do 2010. i od 2012. do 2018. godine, što je slovački rekord. Okreće zemlju u proruskom smjeru, nakon što je tijekom karijere duge tri desetljeća balansirao između proeuropske srednjostrujaške klike te tvrdih, nacionalističkih stavova.

Rođen je 1964. godine u gradu Topoľčany u jugozapadnoj regiji Nitra. Otac mu je bio rukovatelj viličarom, a majka prodavačica u trgovini cipela. Kao dječak sanjao je o tome da postane sportski novinar, arheolog ili – političar. Završio je gimnaziju i upisao se na Pravni fakultet Sveučilišta Comenius u Bratislavi, u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Profesori su ga hvalili, a jedan od njih, budući premijer Jozef Moravčík, opisao ga je kao "ambicioznog i vrlo samouvjerenog". Znao je slušati i bio vješt u debatama. Diplomirao je pravne znanosti i specijalizirao se za kazneno pravo.

Doktorirao je s temom "Smrtna kazna u Čehoslovačkoj" i početkom 1990-ih otišao na studij na School of Slavonic and East European Studies u Londonu kao stipendist. S 38 godina stekao je zvanje izvanrednog profesora. Kad je o političkim svjetonazorima riječ, 1986. pridružio se Komunističkoj partiji Čehoslovačke, da bi nakon Baršunaste revolucije 1989. i pada komunističkog režima prešao u Partiju demokratske ljevice, nasljednicu Komunističke partije. Blizak je saveznik mađarskog premijera Viktora Orbána. Izaziva kontroverze svojim izjavama i stavovima prema Rusiji i Europskoj uniji. Njegova trenutačna vlada prekinula je vojnu pomoć Ukrajini i izrazila protivljenje sankcijama EU protiv Rusije.

