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NAPAD U NJEMAČKOJ

Užas u bavarskoj gimnaziji: Dvije učenice teško ozlijeđene u napadu nožem, uhićen 16-godišnji hrvatski državljanin

Policija u Berlinu spremna je za susret Hrvatske i Španjolske
Marko Lukunic/PIXSELL
Autori: Hina, Večernji.hr
08.07.2026.
u 17:31

Nakon napada policija je s velikim brojem službenika izašla na teren, a građani su pozvani da izbjegavaju područje škole

Dvije 13-godišnje djevojke teško su ozlijeđene u napadu nožem koji se u srijedu oko 12.50 sati dogodio u gimnaziji Welfen-Gymnasium u bavarskom gradu Schongauu. Zbog sumnje da je izveo napad uhićen je 16-godišnjak, za kojeg je bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann potvrdio da je hrvatski državljanin. Dvije ozlijeđene djevojke su izvan životne opasnosti, potvrdio je glasnogovornik policije nakon napada. Prema prvim informacijama, riječ je o učenicama škole na čijem se području dogodio incident. Policija i hitne službe dojavu o napadu zaprimile su oko 12.50 sati. Prema dosadašnjim informacijama, napad se djelomično odvijao u krugu škole, a djelomično u njezinoj neposrednoj blizini. Nakon događaja s više ozlijeđenih osoba i uhićenjem osumnjičenika, policija je priopćila da mnogo toga upućuje na amok-napad, odnosno napad u kojem jedna osoba napada druge ljude, prenio je Fenix.

Zbog napada je 16-godišnji osumnjičenik ubrzo uhićen u Schongauu, potvrdila je policija. "Osumnjičeni posjeduje hrvatsko državljanstvo i živio je s roditeljima", rekao je Herrmann na upit agencije dpa. Dodao je i da se osumnjičeni u prošlosti nalazio na psihijatrijskom liječenju, no nije potvrdio navode prema kojima je riječ o bivšem učeniku gimnazije u Schongauu. Zasad ostaje nejasno je li 16-godišnjak bio učenik Welfen-Gymnasiuma, kao i jesu li osumnjičeni i žrtve bili u bilo kakvom odnosu. "Postoje indicije da je osumnjičeni već i prije ovog napada upao u oči zbog prijetnji nasiljem", rekao je Herrmann. Ministar je potvrdio i da je osumnjičeni, osim noža, imao i vatreno oružje.

"Pretpostavljamo da je postojao jedan počinitelj koji je nosio nož i vatreno oružje", rekao je Herrmann na marginama događaja parlamentarne skupine CSU na jezeru Chiemsee. Prema informacijama Njemačke tiskovne agencije dpa, vatreno oružje isprva nije pronađeno, ali je pronađeno streljivo. Herrmann je naglasio da prema trenutačnim saznanjima nema drugog počinitelja. Iako su se pojavile glasine o mogućem drugom napadaču, rekao je da nema vjerodostojnih dokaza koji bi ih potkrijepili. Nakon napada policija je s velikim brojem službenika izašla na teren, a građani su pozvani da izbjegavaju područje škole. Za roditelje i članove obitelji učenika uspostavljeno je mjesto za pomoć i informacije u vatrogasnom domu. Nadležne službe nastavljaju utvrđivati sve okolnosti napada.

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Ključne riječi
Bavarska Njemačka gimnazija napad nožem tinejdžer

Komentara 7

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Avatar yellow royalty
yellow royalty
18:22 08.07.2026.

Hrvatsko državljanstvo svašta trpi

FA
Fake
18:15 08.07.2026.

Bitno da je hrvatski državljanin.Pmjrtm.

ZO
Zonasumraka4
18:11 08.07.2026.

Hrvatski državljanin je širok pojam....

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