Mladi Kirgistanac spriječio pljačku u zagrebačkoj ljekarni: 'Uhvatio me adrenalin, tukli smo se pet minuta'

Na zagrebačkoj Trešnjevci, u Ozaljskoj ulici, mladi Kirgistanac (23) herojski je spriječio pokušaj pljačke u ljekarni u nedjelju poslijepodne. U trenutku incidenta u ljekarni su bile tri zaposlenice, u dobi od 29, 55 i 58 godina, dok je 23-godišnjak bio običan kupac. Prema njegovoj priči za RTL, u prostor je ušao nepoznati muškarac s pištoljem i očitom namjerom da opljačka ljekarnu. Oružje je uperio prema Kirgistancu i pokušao ga odvesti iza pulta, gdje su bile zaposlenice, no mladić se odlučio suprotstaviti napadaču.

Uslijedio je fizički sukob, tijekom kojeg je razbojnik ispalio dva hica, jedan prema nogama Kirgistanca, a drugi u strop, u smjeru 58-godišnje zaposlenice. Nakon što je napadač pokušao pobjeći, Kirgistanac ga je sustigao i zadržao ispred ljekarne do dolaska policije. “Otišao je ispred mene, vidio sam pištolj i shvatio da želi ukrasti novac. Tu me uhvatio adrenalin i šok, pa sam ga udario. Ispalio je jedan hitac prema gore, a drugi prema mojoj nozi. Bio je to pravi pištolj. Počeli smo se tući i trajalo je oko pet minuta”, ispričao je mladi Kirgistanac.

Tijekom događaja zadobio je lakše ozljede, a liječničku pomoć primio je u KBC-u Sestre milosrdnice. Mladić je tom prilikom i sam bio slabije zdravstveno, jer je imao povišenu temperaturu i bol u grlu te je došao u ljekarnu po lijekove. Kirgistančeva hrabrost dijelom se pripisuje njegovom iskustvu u borilačkim sportovima i vojsci. MMA trener Zelg Galešić ističe: “MMA borci su trenirani za konflikt i borbu te bolje od prosječnog čovjeka procjenjuju situaciju, ali naravno, suočavanje s naoružanom osobom nikome nije preporučljivo.”