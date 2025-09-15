VIDEO Farmer iz BiH zaludio regiju, gol do pasa reklamira rajčice: 'Mali obuci se, ima nas sa slabim srcem'

Mladi poljoprivrednik iz Bijeljine u BiH, Zdravko Perić oduševio je regiju. Naime, njegov video s gajbom rajčica u rukama ispred plastenika u kojem navodi kako je riječ o "najslađem paradajzu na svijetu" i obavještava kupce da je sezona narudžbi otvorena, postao je hit na društvenim mrežama. Ne zanemarimo ni to da je Zdravko na snimci gol do pasa. Riječ je o mladiću od 25 godina. Poljoprivredom i stočarstvom se bave i njegovi roditelji, iako je prethodno započinjao nekoliko drugih poslova, sudbina je odredila da će i on krenuti istim putem.

"Nabavili smo prvu turu od 120 koka. I već poslije 3 mjeseca nabavili 300 i odmah poslije 3 mjeseca 600. Sada smo na 1.500. Imanje je moje, u sklopu obiteljske kuće u selu Pučile u Bijeljini", ispričao je Zdravko za Agroklub. U plastenicima uzgaja povrće, oko 80% je rajčica. Osim toga na otvorenom rade krumpir i mrkvu. Počeli su s kreditom, a danas uspješno plivaju u biznisu i planiraju širenje. "Sve što radimo ide u direktnu prodaju. Vršimo dostavu za Bijeljinu, Tuzlu i Sarajevo. Na dređenim lokacijama se nađemo s mušterijama koji narudžbe rezerviraju preko Instagrama. Imamo pakete koje pravim", ispričao je Zdravko.

Diže se oko 6 ujutro, često i ranije. Tko to može podnijeti,, dodaje, onda je spreman baviti se i poljoprivredom. U poslu mu pomažu prijatelji i susjedi, naravno, za dnevnicu. U planu je i širenje proizvodnje, ali i restoran u kojem će služiti jela spremljena od namirnica s njihovog polja. Krajem ove godine planiraju izbaciti i jednu turu tovnih pilića.

Za privlačenje kupaca koriste društvene mreže. Kada su prošle godine u svibnju izbacili snimku s jajima za 15 dana su od viška jaja došli do toga da su morali odbijati kupce, na proizvodnju od 500 jaja dnevno. Zdravko kaže da je na Instagramu od svoje 15 godine i nije gubio vrijeme, već je slušao savjete kako povećati marketing i prodaju. Ono što je naučio primijenio je na svoj poljoprivredni biznis. Među stotinama komentara upravo ispod njegovog videa s rajčicom, dominiraju žene, a ovo su samo neki od njih: "Takav se ne viđa po trgovačkim centrima"; "Izgleda vrlo ukusno! Paradajz je isto OK!"; "Mali obuci se, ima nas starijih sa slabim srcem"....

Očekivao je, dodaje ovakve reakcije, čita ih i smije se, ali ga ne dotiču. Priznaje da je o svemu ranije obavijestio djevojku. Savjetuje svima, bez obzira bila to poljoprivreda ili neki drugi posao da se pozabave internetom i marketingom jer "možda nekada baka na pijaci ima bolji paradajz od mog, ali ljudi ne znaju za to".