VIDEO Slavni trener u Zenici napravio nešto neviđeno, BiH mediji: Ovo je zaista strašno nepoštovanje

Na Bilinom polju u Zenici dogodila se dosad neviđena situacija neposredno prije početka utakmice nogometnih reprezentacija BiH i Austrije u susretu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Austrijski izbornik i bivši trener Manchester Uniteda Ralf Rangnick odlučio je na teren doći - biciklom. Pred očima iznenađenih gledatelja provozao se preko travnjaka i tako stigao do klupe svoje reprezentacije.

Ovakav potez izazvao je brojne zvižduke na terenu, al i čuđenje te komentare kako je riječ o neuobičajenom i, za mnoge, neprimjerenom prizoru u nogometnom svijetu.

"Ovo je zaista strašno nepoštovanje prema svim ljudima koji su u Bosni i Hercegovini, pa i za ljude koji održavaju stadion u Zenici", piše SportSport, dok Klix dodaje da Rangnick ima ozljedu noge zbog čega se odlučio na ovaj potez.

Kako je sve izgledalo možete pogledati OVDJE.