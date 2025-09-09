Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NEOBIČNA SITUACIJA

VIDEO Slavni trener u Zenici napravio nešto neviđeno, BiH mediji: Ovo je zaista strašno nepoštovanje

Ralf Rangnick
Printscreen
VL
Autor
Vecernji.hr
09.09.2025.
u 21:11

Austrijski izbornik i bivši trener Manchester Uniteda Ralf Rangnick odlučio je na teren doći - biciklom. Pred očima iznenađenih gledatelja provozao se preko travnjaka i tako stigao do klupe svoje reprezentacije.

Na Bilinom polju u Zenici dogodila se dosad neviđena situacija neposredno prije početka utakmice nogometnih reprezentacija BiH i Austrije u susretu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Austrijski izbornik i bivši trener Manchester Uniteda Ralf Rangnick odlučio je na teren doći - biciklom. Pred očima iznenađenih gledatelja provozao se preko travnjaka i tako stigao do klupe svoje reprezentacije.

Ovakav potez izazvao je brojne zvižduke na terenu, al i čuđenje te komentare kako je riječ o neuobičajenom i, za mnoge, neprimjerenom prizoru u nogometnom svijetu.

"Ovo je zaista strašno nepoštovanje prema svim ljudima koji su u Bosni i Hercegovini, pa i za ljude koji održavaju stadion u Zenici", piše SportSport, dok Klix dodaje da Rangnick ima ozljedu noge zbog čega se odlučio na ovaj potez.

Kako je sve izgledalo možete pogledati OVDJE.

Jeste li primijetili što se dogodilo kada je Modrić prišao Crnogorcu? Scena je postala hit
Ključne riječi
BiH Ralf Rangnick

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još