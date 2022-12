Mjestimice susnježica i snijeg, prema večeri razvedravanje. Za dvije regije upaljeno narančasto upozorenje

U unutrašnjosti će danas biti pretežno oblačno, a na Jadranu promjenljivo sa sunčanim razdobljima. Povremeno će biti kiše, a mjestimice u unutrašnjosti i susnježice i snijega, posebice u prvom dijelu dana. Prema večeri i u noći slijedi postupno razvedravanje sa sjevera, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, na jugu još prijepodne umjereno jugo i jugozapadnjak. Dnevna temperatura bit će od 1 do 5, a na Jadranu uglavnom od 11 do 16 °C, ponegdje na jugu moguće i malo viša.

Foto: DHMZ

Za područje Kvarnera i Kvarnerića te Velebitski kanal upaljeno je narančasto upozorenje koje vrijeme opisuje kao opasno. Meteoalarm upaljen je zbog jake, mjestimice vrlo jake bure.

- Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - ističe DHMZ.

Foto: DHMZ

Sutra, u nedjelju, vrijeme će biti barem djelomice sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. Vjetar će biti uglavnom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Bura prema večeri u slabljenju. Najniža temperatura između -7 i -2, na Jadranu od 3 do 9. Najviša dnevna od -1 do 3, na Jadranu između 10 i 15 °C.