Mještani skupili 200.000 eura za plinsku mrežu pa ostali bez svega, u sve se umiješao USKOK

Kada su mještani Lovasa, naselja nedaleko od Vukovara, još 1999. godine počeli razgovarati o izgradnji plinske mreže u svom naselju nisu ni slutili kako će dvadesetak godina kasnije cijeli slučaj završiti na USKOK-u. Razlog tome je što je mreža, za čiju izgradnju su dio novca osigurali Vinkovački vodovod i kanalizacija, Općina Lovas i mještani, prodana bez da su se za to pitali sami mještani. - Mještani Lovasa, među kojima sam i sama, plaćali smo iz svojih džepova izgradnju plinske mreže da bi onda ona bila prodana bez da nas je itko išta pitao. Osobna sam platila plinsku mrežu za tri kuće u Lovasu. Ne znam kako je bilo moguće da se plinska mreža proda bez prava služnosti, odnosno da se mještani izuzmu iz svega. Da me je netko pitao oko toga, objasnio o čemu se radi ili slično ja ne bih pravila nikakve probleme, ali nisam željela da sve to ovako završi – kaže nam mještanka Lovasa koja je tužila Općinu radi ovog slučaja i koja želi ostati anonimna.

Pojašnjava kako je izgradnja plinske mreže koštala oko 265.000 eura te da su mještani Lovasa cijeli projekt sufinancirali s oko 200.000 eura. Prema podacima kojima ona raspolaže kasnije je ta ista plinska mreža, koju je održavao vinkovački vodovod, prodana za oko 133.000 eura Plinari istočne Slavonije. Ona je podnijela tužbu pa je prvo slučaj prvo završio na Općinskom sudu u Vukovaru, a onda i Županijskom sudu u Bjelovaru koji su presudili u korist Općine. Poslije toga je odlučila da cijeli slučaj proslijedi USKOK-u, a o svemu je izvijestila i Ured Predsjednika RH. Rezultat svega je da je USKOK započeo s istražnim radnjama oko ovog slučaja što je potvrdio i sam USKOK navodeći samo kratko kako se provode izvidi u vezi prodaje plinske mreže u Lovasu. Mještani Lovasa nam kažu kako su do sada svi općinski vijećnici, koji su bili u Općinskom vijeću u vrijeme donošenja odluke o prodaji, kako vladajući tako i oporbeni, već ispitani u policiji, ali kako je slučaj još u tijeku ne smiju davati nikakve informacije. - I ja sam čula da su svi morali na ispitivanje. Mene do sada nitko nije zvao valjda zato što sam podnijela tužbu i već sve rekla. Kako god ja sam spremna opet sve to ponoviti jer mi je dosta tog bahatluka i takvog načina rada. Nevjerojatno mi je da netko tko je toliko na vlasti i protiv koga i USKOK vodi istragu da ponovno bude kandidat za načelnika Općine – istaknula je naša sugovornica.

Načelnica Općine Lovas Tanja Cirba (HDZ) kaže kako zapravo ne zna o čemu se radi te da nju do sada nitko iz USKOK-a ili policije nije zvao vezano za nikakav razgovor. - Činjenica je da je Općina Lovas prodala plinsku mrežu 2017. godine kao i više općina iz Vukovarsko – srijemske županije. Bio je raspisan javni natječaj na koji se javila samo Plinara istočne Slavonije. Mreža je prodana za oko 133.000 eura što je više od procjene koju su dali vještaci tako da ja tu ne vidim ništa spornog. Postoje i dvije presude sudova koje su bile u korist Općine gdje je rečeno kako su mještani mogli koristiti mrežu ali i da nisu njeni ni vlasnici ni suvlasnici. Sredstva od prodaje plinske mreže iskoristili smo za izgradnju spomen obilježja „Minsko polje“ – rekla je Cirba.

