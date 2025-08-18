Mještani Ošljaka otjerali turiste: 'Prolaze kroz vrtove, beru povrće i pitaju gdje je zahod'

Mještani Ošljaka, malenog otočića smještenog u zadarskom kanalu, digli su glas protiv najezde turista koji, prema njihovim riječima, ugrožavaju njihov mir i privatnost. Prošlog vikenda organizirali su prosvjed na kojem su jasno poručili: "Ošljak nije vaš, to je naš dnevni boravak!" Stanovnici tvrde da turisti, koji na otok dolaze brodovima, ne poštuju granice pomorskog dobra, ulaze u njihove vrtove, pa čak i u domove.

- Ti brodovi dolaze potpuno nezakonito i nelegalno na zaštićeno područje, a mi smo samo dvije stepenice do Nacionalnog parka - objasnio je Mihovil Valčić, jedan od prosvjednika koji su na malom otočkom pristaništu spriječili iskrcavanje turista željenih provesti dan na otoku, pišu 24 sata. - Prolaze kroz vrtove, beru povrće, a vrhunac je bio kad je neki dan neznanac ušao u kuću i pitao gdje je toalet - ispričala je mještanka, naglasivši da nije protiv turista, ali da bez plana upravljanja otokom nema smisla dopuštati nepozvane goste na privatnu imovinu.

Zimi na Ošljaku živi manje od deset ljudi, dok ljeti broj stanovnika naraste na oko pedeset, što je, kako kažu, maksimalni kapacitet otoka. - Ošljak nije turističko mjesto, a nitko se nikad nije konzultirao s nama. Mi smo uvijek tu, živimo i nama je život nemoguć. Meni se prijeti od takvih brodara koji nemaju nikakve dozvole niti za ukrcaj u Zadru, a kamoli za iskrcaj ovdje - požalio se Valčić.

Načelnik Općine Preko, pod čiju nadležnost spada Ošljak, Jure Brižić, pokušao je posredovati organiziranjem sastanaka s Lučkom upravom, Naturom Jaderom 2000, brodarima i mjesnim odborom. - Dva puta smo prošle jeseni imali sastanak u županiji, htjeli smo regulirati dolaske turista. U sezoni do 1000 ljudi dnevno prođe malim otokom i to je veliki pritisak na stanovnike. No mještani odbijaju da im bilo tko dolazi, a to je nemoguće - izjavio je Brižić.

S druge strane, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije tvrdi da nema osnove za zabranu dolaska turista na otok, ali naglašava da postoje zakonski instrumenti za regulaciju kroz upravljanje pomorskim dobrom i prostornim planiranjem. Mještani, međutim, ne odustaju. Najavljuju nove prosvjede i traže provjeru legalnosti poslovanja brodara. - Želimo svakako da brodari koji pristaju imaju adekvatna odobrenja za prijevoz u zaštićeno područje, da se provjeri jesu li im računi fiskalizirani i jesu li im skiperi legalno zaposleni. Tek kad se to bude napravilo, to je početak rješavanja našega problema, jer dok se to ne napravi, dano je zeleno svjetlo ovakvoj eksploataciji našeg otoka - rekao je Ivan, jedan od mještana

.Sukob između otočana i brodara dodatno se zakuhava, uz međusobne prijetnje i nesuglasice. Iako zakon ne dopušta zabranu iskrcavanja na otok, mještani ističu da Ošljak, bez osnovne infrastrukture poput toaleta, vode ili trgovine, osim jednog privatnog restorana, nije u stanju podnijeti stotine turista dnevno.

