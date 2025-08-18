Stanovnici Ošljaka tjeraju turističke brodove: 'Sad je prekipilo, više nećemo ovo dopustiti'

Stanovnici Ošljaka odlučili su podići glas. Nakon dugotrajnog nezadovoljstva zbog sve češćih dolazaka turističkih brodova koji na njihov mali otok pored Ugljana dovode velike grupe turista, jutros su organizirali prosvjed. Upozoravaju kako se pomorsko dobro koristi bez ikakvih propisa i nadzora, i to unatoč činjenici da je Ošljak zaštićeno područje prema Zakonu o zaštiti prirode – gdje ovakve turističke aktivnosti nisu dopuštene. Kao znak otpora, jutros su blokirali dolazak izletničkih brodova i spriječili pristajanje turista na otok.

"Ovu borbu vodimo gotovo 15 mjeseci s institucijama i to poprilično neuspješno jer ne reagiraju na naše zahtjeve i zakonske odredbe. Ne postoji zakonski okvir da bi ovi brodari mogli u ovako masovnom, stihijskom i nekontroliranom broju dolaziti na Ošljak. Kada smo krenuli u rješavanje ovog problema je broj bio između 300 i 500, a sada je taj broj višestruko premašen. Brodovi više ne dolaze samo u matičnu luku nego oko cijelog otoka. Ti gosti ostavljaju za sobom veliki nered, fekalije, smeće i ulaze u privatne prostore. Prije par dana sam i fizički i vrlo brutalno verbalno napadnut u Preku. Prijavu sam policiji i kao privatna osoba i kao vijećnik i sad su izvidi u tijeku", rekao je općinski vijećnik u Preku Mihovil Valčić za HRT Radio Zadar.

Za HRT je snimio video u kojem objašnjava kako su uspjeli otjerati tri ili četiri brodara, koji su tamo potpuno nelegalno te vezivaju brodove na mjesto gdje je to zabranjeno, što je jasno naglašeno na znaku kojeg je tamo postavila Županijska lučka uprava. Ističe da brodari koji pristaju na taj protuzakonit način sudjeluju u gospodarskom kriminalitetu te upozorava da oni nemaju koncesije ili dopuštenja koja su za vezivanje na tom otoku, kao zaštićenom području, potrebna.

„Ovo rade opetovano, već godinama- oni su gospodarski kriminalci“, kaže Valčić. "Mještani su rekli svoje. Još prije godinu dana potpisali su peticiju kojom se traži rješenje i ne dopušta se takvo vezivanje brodova. I sad je prekipilo, više nećemo dopustiti privezivanje nelegalnih brodova."