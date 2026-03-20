Globalni gigant oružja planira graditi tvornicu u Hrvatskoj? Sve upućuje na ovu lokaciju

Hoće li talijanska Beretta jedan od vodećih svjetskih proizvođača oružja kod Obrovca izgraditi uskoro tvornicu oružja i je li još prošle godine iskazala interes i započela razgovore s Vladom i MORH-om? Naime, to je pitanje koje se postavlja nakon što je, kako navodi Zadarski list, Mostova vijećnica Silvija Mutić zatražila od obrovačkog gradonačelnika Ante Župana da potvrdi ili demantira informacije o mogućoj izgradnji tvornice oružja u Kruševu kod Obrovca.

Gradonačelnik nije, kako navodi zadarski dnevnik, želio ni potvrditi ni opovrgnuti navode, već je, navodi se, poručio kako će to pitanje – razmotriti na temelju čega se špekulira da lokalna i državna vlast izbjegavanjem direktnog odgovora još uvijek nije dogovorila lokaciju navodne Berettine tvornice u Hrvatskoj. No, prema nagađanjima ako bude na zadarskom području mogla bi biti između Obrovca i Kaštel Žegarskog uz državnu cestu, a gdje je i predviđena gospodarska zona.

Hoće li talijanska Beretta, jedan od vodećih svjetskih proizvođača oružja, i koja je još prošle godine, kako navodi Zadarski list, iskazala interes i započela razgovore s Vladom i MORH-om, a koja je ujedno i jedna od najstarijih vojnih industrijskih kompanija na svijetu, započeti izgradnju tvornice kod Obrovca ostaje za vidjeti…