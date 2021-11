Mjerenje kakvoće zraka u Varaždinu: Povećana koncentracija kancerogenog benzopirena

Mjerenja kakvoće zraka u Varaždinu pokazali su povećane čestice opasnog benzopirena! Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković rekao je da su prije desetak dana došli u posjed izvještaja o mjerenju kakvoće zraka posebne namjene u gradu.

- Ti podaci tajno su se snimili još krajem ožujka i početkom travnja ove godine. Snimanje je obavio Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba. Podaci govore o lebdećim česticama u zraku tijekom 14 dana. Unutar tih čestica praćen je i benzopiren, čestica koja izaziva kancerogene pojave i one nisu dobre. U tom periodu one su bile dosta povišene u odnosu na dozvoljene. Taj dokument je zaprimljen u gradu 11. svibnja, dva tjedna prije prvog kruga izbora. To su indikativna mjerenja. Ta tvar nastaje od gorivih tvari, od ložišta ali može biti i od industrijskih spaljivanja. Mjerna stanica bila je na tajnoj lokaciji iza "kučanske rampe", na području 2. mjesnog odbora - kazao je M. Marković.

Takva se mjerenja, smatra, trebaju obavljati češće tijekom sva četiri godišnja. Najavio da će se u proračunu osigurati sredstva za trajne mjerne stanice kakvoće zraka. Benzopiren je policiklički aromatski ugljikovodik, glavni kancerogen ugljen-katrana, a nalazimo ga u duhanskom dimu, ispušnim plinovima dizelskog motora te u dimu zagrijane konzumne masti. Mjerenje je na temelju ugovora sklopljenog s Gradom provedeno od 22. ožujka do 5. travnja u Ulici Tituša Brezovačkog.