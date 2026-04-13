Razmišljate o povratku iz Njemačke? Na ovom događaju u Berlinu otkrijte kako se vratiti i što vas čeka

U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Berlinu i Hrvatske katoličke misije Berlin, predvođene fra Zvonkom Tolićem, 18. i 19. travnja 2026. godine u Berlinu će se održati susreti ministra demografije i useljeništva Ivana Šipića s pripadnicima hrvatske zajednice. Središnji događaj planiran je za nedjelju, 19. travnja, kada će ministar sudjelovati na svetoj misi u crkvi sv. Sebastiana u berlinskoj četvrti Wedding s početkom u 11:30 sati. Nakon mise, u prostorijama Hrvatske katoličke misije Berlin bit će održano predavanje na kojem će ministar, zajedno sa suradnicima, predstaviti mjere i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske usmjerene na poticanje povratka iseljenika, uz mogućnost postavljanja pitanja.

Na susret su pozvani svi zainteresirani članovi hrvatske zajednice u Njemačkoj, koji će imati priliku iz prve ruke dobiti informacije o povratku u Hrvatsku, dostupnim potporama te konkretnim koracima za uključivanje u gospodarski i društveni život. Posjet se održava na inicijativu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Berlinu, s ciljem jačanja odnosa s iseljeništvom i njihovog aktivnijeg povezivanja s domovinom u kontekstu demografskih izazova, prenosi Fenix.

U sklopu programa predviđeno je i okupljanje dobitnika ovogodišnje nagrade Večernjakova domovnica iz Berlina, što će biti prilika za susret s ministrom i razmjenu iskustava. U kategoriji Događaj godine nagrađena je kulturna večer "To je moja zemlja – hrvatska prošlost, baština budućnosti", u organizaciji Hrvatske nastave Berlin, Hrvatskog glasa Berlin, Hrvatske zajednice Berlin i Hrvatskog kulturnog društva Vladimir Fran Mažuranić. U kategoriji Amaterska sportska momčad nagrađen je SD Croatia Berlin, čime se dodatno ističe važnost sportskih i društvenih inicijativa u okupljanju hrvatske zajednice u inozemstvu. Ovi susreti predstavljaju priliku za jačanje zajedništva, razmjenu ideja i iskustava te dodatno povezivanje hrvatskih institucija i iseljeništva, uz naglasak na važnost zajedničkog djelovanja u očuvanju identiteta i izgradnji budućnosti.