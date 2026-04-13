Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POSLAO SNAŽNU PORUKU

Papa ozbiljno odbrusio Trumpu: 'Nevini ljudi ginu i pate, netko mora ustati...'

Foto: REUTERS
1/4
Autor
Hassan Haidar Diab
13.04.2026.
u 17:50

Papa je posebno upozorio na sve veću cijenu sukoba koju plaćaju civili, naglasivši kako u današnjim ratovima najviše stradavaju nevini ljudi

Papa Lav XIV. u ponedjeljak je odgovorio na kritike Donalda Trumpa u vezi s ratom u Iranu, jasno poručivši da se vatikanski pozivi na mir i pomirenje ne temelje na političkim interesima, nego na učenju Evanđelja, te da se ne boji njegove administracije. Naglasio je kako nema namjeru ulaziti u polemike s američkim predsjednikom, ističući da njegova uloga nije politička, nego moralna i duhovna. Govoreći novinarima u zrakoplovu na putu prema Alžiru, rekao je da će nastaviti dizati glas protiv rata, bez obzira na pritiske i kritike, te da ostaje dosljedan promicanju dijaloga i multilateralnih odnosa među narodima kao jedinom putu prema trajnim i pravednim rješenjima globalnih kriza.

Papa je pritom posebno upozorio na sve veću cijenu sukoba koju plaćaju civili, naglasivši kako u današnjim ratovima najviše stradavaju nevini ljudi. Poručio je da svijet ne smije ostati nijem pred patnjom i razaranjem te da postoji odgovornost međunarodne zajednice da traži alternativu nasilju. Mnogi ljudi danas pate, mnogi nevini ginu. Netko mora ustati i reći da postoji bolji način“, istaknuo je, aludirajući na potrebu snažnijeg moralnog vodstva u vremenu globalnih napetosti.

Poglavar Katoličke crkve započeo je i povijesni posjet Alžiru, što nosi simboličku i međureligijsku težinu, budući da nijedan papa dosad nije posjetio rodno mjesto svetog Augustina, jednog od najutjecajnijih kršćanskih teologa. U glavnom gradu dočekao ga je Abdelmadjid Tebboune u zračnoj luci Houari Boumediene, uz visoke državne i crkvene počasti. Posjet se promatra i kao pokušaj jačanja dijaloga između kršćanskog i muslimanskog svijeta u trenutku kada su globalne podjele sve izraženije.

Papa je i ranije uputio snažne poruke svjetskim čelnicima, pozivajući ih da zaustave ratove i odustanu od politike sile. U jednoj od svojih izjava naglasio je kako je „dosta obožavanja sebe i novca, dosta demonstracije moći i rata“, čime je izravno kritizirao logiku geopolitičkog nadmetanja koje često zanemaruje ljudsku cijenu sukoba.

Na Papine poruke reagirao je Donald Trump, koji je izjavio da nije njegov obožavatelj, opisujući ga kao vrlo liberalnu osobu koja, prema njegovim riječima, ne vjeruje u odlučnu borbu protiv kriminala. Također ga je optužio da pokazuje previše razumijevanja prema Iranu, osobito u kontekstu njegovih nuklearnih ambicija. Te je stavove dodatno ponovio u objavi na društvenoj mreži Truth Social, naglašavajući kako ne želi papu koji smatra prihvatljivim da Iran razvija nuklearno oružje.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Trump zaprijetio uništenjem iranske civilizacije, što je Papa oštro osudio, nazvavši takve izjave apsolutno neprihvatljivima. Upozorio je da retorika prijetnji i eskalacije može imati nesagledive posljedice te ponovno pozvao obje strane da se vrate pregovaračkom stolu. Time je još jednom potvrdio svoju dosljednu poziciju da se i najteži međunarodni sporovi moraju rješavati dijalogom, a ne silom, upozoravajući da svijet sve više ulazi u opasnu spiralu sukoba iz koje će se teško izvući bez ozbiljnih posljedica.
Ključne riječi
Iran rat Donald Trump papa Lav XIV.

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar quo_vadis
quo_vadis
18:01 13.04.2026.

živio sveti otac !

KI
KikirikiMiki
18:24 13.04.2026.

ma da naravno, samo u današnjim ratovima stradaju nevini, ovaj papak ni je ni do koljena Papi Ivanu 2

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!