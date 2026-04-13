Ukrajina koristi moderniziranu verziju taktike 'puzajućeg baraža' iz Prvog svjetskog rata kako bi vratila teritorij od ruske vojske

Ukrajina, čini se, koristi moderniziranu verziju taktike 'puzajućeg baraža' (eng. creeping barrage) iz Prvog svjetskog rata kako bi vratila teritorij od ruske vojske. Rat u Ukrajini pokazuje se iznimno iscrpljujuć sa sporim napredovanjem i gdje borbe za svako, pa i najmanje selo, traju tjednima mjesecima. Razlog su tome tzv. zone ubijanja, prostori sive zone između zaraćenih strana u kojima vladaju dronovi. Ta su područja široka i nekoliko desetaka kilometara gdje bilo koji pokret pješadije i vojne tehnike biva odmah zamijećen i napadnut dronovima te uništen. Stoga vrlo sporo, i vrlo krvavo, izgleda napredovanje u takvim uvjetima, a koje bi omogućilo učvršćivanje položaja u toj sivoj zoni, a što bi pak omogućilo napredovanje do idućih sela.