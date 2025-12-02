VIDEO Što se događa s ruskim dronovima? Snimljen novi udar, 'evoluirani' projektili sada love i protuzračnu obranu

Na telegram grupama pojavila se snimka koju je snimila ukrajinska mobilna protuzračna skupina, a koja prikazuje napad drona Geran 2 na njihovo vozilo u trenutku dok si obavljali svoju zadaću. Vozilo je u napadu uništeno, a ozlijeđenih nije bilo.

Već neko vrijeme ukrajinski izvori sugeriraju kako ruski dronovi dugog dometa "evoluiraju". Nedavno je objavljena fotografija jednog takvog drona koji je bio naoružan raketama zrak-zrak, a ova snimka pokazuju i da, otkad su Gerani opremljeni kamerama, aktivno gađaju i ukrajinsko protuzračno oružje.