GERAN 2

VIDEO Što se događa s ruskim dronovima? Snimljen novi udar, 'evoluirani' projektili sada love i protuzračnu obranu

telegram
Autor
Danijel Prerad
02.12.2025.
u 14:54

Već neko vrijeme ukrajinski izvori sugeriraju kako ruski dronovi dugog dometa "evoluiraju"

Na telegram grupama pojavila se snimka koju je snimila ukrajinska mobilna protuzračna skupina, a koja prikazuje napad drona Geran 2 na njihovo vozilo u trenutku dok si obavljali svoju zadaću. Vozilo je u napadu uništeno, a ozlijeđenih nije bilo.

Već neko vrijeme ukrajinski izvori sugeriraju kako ruski dronovi dugog dometa "evoluiraju". Nedavno je objavljena fotografija jednog takvog drona koji je bio naoružan raketama zrak-zrak, a ova snimka pokazuju i da, otkad su Gerani opremljeni kamerama, aktivno gađaju i ukrajinsko protuzračno oružje.
Komentara 4

Pogledaj Sve
PA
pasodoble12
15:13 02.12.2025.

Što su ti veš mašine!

A5
a51
15:06 02.12.2025.

drama se priblizava svome raspletu nakon cega se spustaju zastori...

Avatar Hrvat1971
Hrvat1971
15:03 02.12.2025.

Al se rusi nisu raspali!?

