'THE BROKER'

Misteriozan slučaj: Pilot poginuo u padu zrakoplova, oko njega bila hrpa droge. Obitelj je mislila da je živ

Police cars are parked in front of a building at Faria Lima Avenue in Sao Paulo
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
18.09.2025.
u 11:08

Testiranje je identificiralo pronađenu drogu kao kokain, a bila je zamotana u pakete s oznakom SpaceX-a

Timothy James Clark (46) letio je iznad Coruripea u Brazilu kada se njegov zrakoplov srušio oko 13:30 sati u nedjelju. Clark, jedini putnik u zrakoplovu, poginuo je na mjestu nesreće, okružen australskim grickalicama i 200 kg kokaina označenog SpaceX-om. U utorak je njegov otac Ray slučajno saznao tragičnu vijest o smrti svog sina od Daily Maila. "Imam sina koji se zove Tim", rekao je Daily Mailu, ali je inzistirao da je njegov sin u Južnoj Africi, a ne u Brazilu. "Ne, nije u Brazilu. Nalazi se u Južnoj Africi... ima pilotsku dozvolu, ali ne leti... ima samo probnu dozvolu", rekao je.

Daily Mail kontaktirao je Ministarstvo vanjskih poslova prije i nakon što je stupio u kontakt s obitelji Clark. "Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine svjesno je izvješća da je australski državljanin poginuo u Brazilu", rekao je glasnogovornik. "Australsko veleposlanstvo u Braziliji blisko surađuje s lokalnim vlastima." Ministarstvo nije odgovorilo na daljnja pitanja, uključujući je li od tada stupilo u kontakt s obitelji Clark.

Clarkova vozačka dozvola iz Victorije - koja još uvijek nosi adresu njegova oca - pronađena je među olupinama. Internetska pretraga zrakoplova Sling kojim je letio Tim Clark otkrila je da je registriran u Južnoj Africi u siječnju 2023. godine. Dodatni spremnici goriva pronađeni su u olupini zrakoplova, zajedno sa sustavom za dopunjavanje goriva koji mu je omogućavao let iznad standardnog dometa.

Navodno je zrakoplov djelovao u Brazilu najmanje posljednje dvije godine, a fotografiran je na brazilskom aerodromu 400 km sjeverno od mjesta nesreće 2023., devet mjeseci nakon što je registriran u Južnoj Africi. Kamo je krenuo na svom posljednjem letu,  ostaje nepoznato. Testiranje je identificiralo pronađenu drogu kao kokain, a bila je zamotana u pakete s oznakom SpaceX-a.

Daily Mail navodi da je Clark - koji je na internetu koristio nadimak "The Broker" - bio direktor i tajnik brojnih investicijskih poduzeća koja su djelovala u Australiji tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. On je studirao financije na Sveučilištu La Trobe prije nego što se obučio za pilota. Nije jasno je li bio zaposlen kao pilot za privatnu tvrtku ili je posjedovao zrakoplov koji se srušio.

Iako ostaje nejasno gdje su ilegalne tvari bile namijenjene za prodaju, 200 kg kokaina imalo bi procijenjenu uličnu vrijednost od 80 milijuna dolara u Australiji. U Brazilu jedan gram kokaina košta 5 dolara, dok ista količina u Australiji može doseći između 250 i 400 dolara, što je među najvišim cijenama za drogu u svijetu. 
Ključne riječi
Australija pilot droga Brazil

