Misterij još nije razriješen: Tko je Poljakinja koja tvrdi da je nestala Madeleine McCann?

Nestala je iz apartmana, i od tada traje borba roditelja da je pronađu, a priča je zaokupila pažnju brojnih svjetskih medija. Svako malo pojavljivale su se "informacije" o tome gdje je sve Madeleine viđena, no sve su ostale nepotvrđene, a misterij još nije razriješen. Julia je pokazala madež na nozi i mrlju u oku kakve je imala nestala djevojčica, tvrdi i da se ne sjeća svog djetinjstva, a sad samo, kaže, traži priliku da se napravi DNK analiza. Madeleine je, kad je nestala, imala tri godine, što znači da bi danas imala 19, a Poljakinja ima 21. Na pitanje kako objašnjava taj nesrazmjer, odgovorila je da je možda i mlađa od 21.

- Istražitelji iz Poljske i Engleske me ignoriraju. Ispričat ću zato svoju priču ovdje. Pomozite mi – objavila je na Instagramu. Kasnije je ispričala da ima amneziju kao posljedicu seksualnog zlostavljanja od strane pedofila čiji identitet ne zna. Zbog puno rupa u njezinoj priči, javnost je sumnjičava u istinitost navoda. No, sad se pojavila se nova teorija prema kojoj bi Faustyna zapravo mogla biti nestalo dijete, ali ne Madeleine, nego švicarska djevojčica Livia Schepp. Fotografije Livie Schepp i Faustyne postale su viralne na internetu i mnogi kažu da izgledaju kao blizanke. Prema pisanju portala 7news, blizanke Alessiju i Liviiju Schepp, koje su tada imale šest godina, otac je 2011. godine odveo iz njihovog doma u zapadnoj Švicarskoj.

Matthias Schepp obećao je da će ih vratiti kući nekoliko dana kasnije i da će ih odvesti izravno u školu, no blizanke su nestale, a njegovo tijelo je pronađeno u južnoj Italiji, gdje se bacio pod vlak. Navodno je prije samoubojstva supruzi napisao pismo s priznanjem da je kćeri ubio, no tijela nikad nisu pronađena. Faustyna je napisala da su roditelji Madeleine McCann Kate i Gerry pristali napraviti DNK test, no par to nije potvrdio. Privatni detektiv koji je vodio istragu o slučaju McCann sumnja u tvrdnje Poljakinje . - Mislim da ona nije Madeleine – rekao je za El Independiente.

Prošle godine su portugalski tužitelji koji istražuju nestanak Madeleine McCann proglasili Nijemca Christiana Bruecknera (45) službenim osumnjičenikom, a njemačka policija objavila je još 2020. da ga istražuje u vezi s Madeleineinim nestankom. Brueckner poricao je bilo kakvu umiješanost u slučaj.