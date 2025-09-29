Mislio da ima tumor na plućima, ali nakon bronhoskopije dogodilo se čudo: 'Tamo je bio godinama'

Poštar Paul Baxter (57) iz Prestona doživio je potpuno šok kada su liječnici u njegovim plućima već prometni čunj (igračku) Playmobila koji je tamo bio godinama. Paul, dugogodišnji pušač, godinu dana patio je od jakog kašlja. Nakon nedavno preboljele upale pluća, rendgenska snimka pokazala je masu u njegovim plućima, a liječnike je to navelo na sumnju da se radi o tumoru. Međutim, tijekom bronhoskopije otkriven je maleni narančasti prometni čunj iz dječje igračke. "Kad su ga izvukli, svi su se počeli smijati. To je bilo urnebesno," ispričao je Paul za British Medical Journal (BMJ). Prema njegovim riječima, čunj je dobio kao dio Playmobil seta za svoj sedmi rođendan, a vjeruje da ga je ubrzo nakon toga slučajno udahnuo. "Radio sam ono što svako dijete radi – jeo sam svoje igračke. Mora da mi je to bilo u ustima i ušlo mi je u dušnik," dodao je.

Iako je uobičajeno da djeca udišu sitne predmete, slučaj gdje simptomi traju desetljećima nakon aspiracije izuzetno je rijedak. Liječnici su objasnili da su se Paulovi dišni putovi vjerojatno prilagodili prisutnosti stranog tijela jer se incident dogodio u ranoj dobi. "Tijekom djetinjstva, predmet je možda apsorbiran u sluznicu pluća, koja se razvila oko njega," navodi se u izvješću BMJ-a, prenosi Mirror.

Paul je ostao zapanjen otkrićem. "Liječnik je rekao da vidi nešto narančasto. Nisam mogao zamisliti što bi to moglo biti," ispričao je. Zanimljivo, čunj nije otkriven ni tijekom ranijih zdravstvenih problema, uključujući upalu pluća u 18. godini ili magnetsku rezonancu 2004. Četiri mjeseca nakon uklanjanja čunja, Paulovi simptomi značajno su se povukli, a kašalj je gotovo nestao. Paul čunj čuva u staklenci koju su mu dali liječnici. "Nije na kaminu, već u ormaru. Mislim da ću ga zadržati zauvijek i ostaviti ga svojim unucima," rekao je.