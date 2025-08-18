Mislio je da ima gripu, a onda je saznao šokantnu dijagnozu: 'Bio sam ljut i uplašen'

Mnogi ljudi ponekad ignoriraju ili podcjenjuju svoje simptome, misleći da je riječ o nečemu prolaznom i bezopasnom. No, kada odu na liječnički pregled, tada često otkriju da se iza blagih tegoba kriju ozbiljne ili čak životno ugrožavajuće dijagnoze, što ih može potpuno iznenaditi i šokirati. Tako je jedan vozač kamiona isprva ima gripu ili COVID-19, no ostao je šokiran kada je otkrio da su njegovi simptomi zapravo posljedica puno ozbiljnijeg stanja. Kieran Shingler (26), iz engleskog grada Warringtona, počeo je osjećati simptome poput glavobolje, grlobolje i curenja iz nosa na u studenom 2022. godine. Nakon što je test na COVID-19 bio negativan, Shingler i njegova djevojka, Abbie Henstock (26), mislili su da boluje od obične gripe.

Međutim, kako su tjedni prolazili, tako se njegovo stanje pogoršavalo i nije mogao zadržati hranu u sebi. "Bio je zdrav i aktivan, sudjelovao je u triatlonima, vježbao je, pa smo jednostavno znali da nešto nije u redu jer to nije bio Kieran kakvog poznajemo", rekla je Henstock. Njegov liječnik opće prakse savjetovao mu je da posjeti bolnicu gdje su liječnici isprva posumnjali na meningitis. Međutim, CT je otkrio masu na njegovom mozgu. Kieran je potom prebačen u bolnicu u Liverpool gdje je podvrgnut četirima postupcima, uključujući biopsiju. Rezultati su pokazali da ima astrocitom trećeg stupnja, odnosno brzorastući kancerogeni tumor, piše Daily Express.

"Kieran je imao magnetsku rezonancu i rekli su nam da tumor blokira protok tekućine u kralježnicu. Rekli su i da će mu trebati hitna endoskopska treća ventrikulostomija (ETV), postupak koji se koristi za liječenje hidrocefalusa, stanja u kojem se cerebrospinalna tekućina nakuplja u moždanoj klijetki", objasnila je njegova djevojka. Operacija se pokazala uspješnom i Shingler se počeo oporavljati. Nakon toga je odveden na kraniotomiju da bi se smanjila veličina tumora i uzela biopsija. Shingler sada pati od kratkotrajnog gubitka pamćenja, nuspojave ovog invazivnog postupka.

Dok je čekao rezultate biopsije, 26-godišnjak je počeo osjećati vrućicu i intenzivnu bol. Liječnici su otkrili da je ETV zakazala, što je dovelo do njegovog ponovnog prijema u bolnicu radi operacije ugradnje vanjskog šanta, medicinskog uređaja koji se koristi za preusmjeravanje tekućine iz jednog dijela tijela u drugi. Krajem prosinca 2022. godine, samo sat vremena prije nego što je trebao biti operiran radi ugradnje trajnog šanta, njegova obitelj primila je poražavajuću vijest da ima astrocitom trećeg stupnja, odnosno brzorastući kancerogeni tumor.

"Do tog trenutka nisu nam rekli rezultate biopsije jer je bilo blizu Božića, ali 29. prosinca saznali smo da se radi o brzorastućem tumoru, ali nisu mogli sa sigurnošću reći o kojem se stupnju radi. Sat vremena kasnije, otišao je na operaciju da bi mu se ugradio trajni šant", opisala je Henstock. Shingler je obaviješten da će proći 30 sesija radioterapije i kemoterapije, koje su završile u veljači 2023. godine, a MRI i CT snimke pokazale su da se tumor smanjuje.

Imao je mjesec dana pauze od liječenja da bi se odmorio prije nego što je trebao primiti još šest ciklusa veće doze kemoterapije. Međutim, u srpnju 2023. obaviješten je da je liječenje prestalo djelovati i da tumor ponovno raste. "Kada smo otkrili da tumor ponovno počinje rasti, tada su stavili Kierana na još jednu dozu kemoterapije. Skeniranja su pokazala da kemoterapija djeluje i tumor se ponovno počeo smanjivati", rekla je Henstock. U studenom 2023. Kieran je morao prekinuti liječenje zbog znakova oštećenja jetre.

Snimke su pokazivale da se tumor smanjuje. "Na svakom tromjesečnom pregledu kojem smo prisustvovali rečeno nam je da se njegov tumor smanjuje. Počeo je na 5,5 centimetara, a najmanja veličina koju je dosegao bila je 0,35 centimetara nakon 19 mjeseci bez liječenja! No, njegov posljednji pregled u lipnju ove godine pokazao je da je tumor ponovno počeo rasti", rekla je 26-godišnjakinja.

Par je osnovao online stranicu za prikupljanje sredstava da bi prikupili novac za dobrotvorne organizacije za tumore mozga, no priča se razvila u nešto veće. Kieran, njegova obitelj i prijatelji prikupili su više od 60 tisuća eura za razne dobrotvorne organizacije za tumore mozga te za financiranje različitih terapija kod kuće, poput aparata za kisik i crvenog svjetla.

"Kada mi je dijagnosticiran tumor na mozgu, tada sam bio sam uplašen, ljut i uvijek sam se pitao zašto. Ne bih mogao prebroditi protekle dvije godine bez podrške prijatelja i obitelji, ali posebno mame i Abbie. Uvijek su se trudile da me stave ispred sebe i uvijek ću im biti jako zahvalan. Abbie je posebno bila uz mene i ostala jaka zbog mene dok sam prošle godine ostajao bez mame. Ne bih sada ovdje da nije bilo nje", zaključio je 26-godišnjak.