Mislila da je provela savršen dan s budućom svekrvom, a onda je dobila ovu poruku...

Malo je snaha koje podnose svoje svekrve, kao i svekrva koje vole svoje snahe.

U to se uvjerila i jedna buduća mladenka koja je na Redditu objavila situaciju u kojoj se našla sa svojom svekrvom te potražila savjete o tome što učiniti.

Ona je prepričala kako je tog dana išla kupiti vjenčanicu, a sa sobom je povela svoju majku, prijateljicu, buduću svekrvu i sestru svoga zaručnika.

– Imale smo super dan i kupila sam predivnu haljinu. Moja je majka plakala, kao i majka moga zaručnika – napisala je buduća mladenka iz Kalifornije koja je u vezi sa svojim zaručnikom već pet godina.

One su nakon kupnje otišle na ručak i razgovarale o prezimenu koje će djevojka imati nakon udaje.

– Moja majka predložila je da zadržim svoje prezime za posao, a zaručnikovo da koristim u privatnom životu. Imam problem s klijentima koji me traže na Facebooku i Instagramu, a koje ne mogu odbiti jer je protiv mojih poslovnih pravila. Želim zadržati svoj privatni život dalje od poslovnog. Zaručnikova majka složila se s mojom majkom jer radi isti posao kao i ja – opisala je buduća mladenka.

No, šok je uslijedio kasnije toga dana kada su se žene razišle.

– Dobila sam poruku koja je ''slučajno'' poslana meni. Bila je od zaručnikove majke. Pogriješila sam što sam je pročitala u autu dok je zaručnik bio sa mnom. U poruci je pisalo kako je cijeli dan bio usr... te da mi je majka savjetovala da ne uzmem zaručnikovo prezime zbog karijere. Toliko sam povrijeđena i ljutita što ona okolo širi laži o mojoj majci – prepričala je ona.

Potom je objasnila svome zaručniku što se dogodilo na ručku, a on je to, kaže, potpuno razumio jer i njegova se majka koristi svojim djevojačkim prezimenom za posao. Majku je tražio da se ispriča njegovoj zaručnici, no ona to odbija učiniti.

– Više me brine što sada hoda okolo i govori obitelji i prijateljima loše stvari o mojoj mami. Mislim da je jednostavno ljubomorna na nju – zaključila je mladenka te upitala što da radi.

– Trebaš je postaviti gdje joj je mjesto i držati je na kratkoj uzici s osobnim informacijama i interakcijom – jedan je od brojnih komentara. Što vi mislite, kako se postaviti u takvoj situaciji?

>> Ovakav ples oca i kćeri nemate priliku vidjeti često: Tata ti je legenda!