Htjela posramiti dečka pa je iznenadile reakcije: Ovo je najtužnija stvar koju sam vidio

Na Facebooku su sve popularnije grupe za posramljivanje, a posebno one u kojima posramljujete nekoga tko vam je u stvarnom životu zapravo vrlo blizak.

Koliko je to daleko otišlo govori činjenica kako postoje grupe za 'posramljivanje prstenja' u kojima se objavljuju fotografije poklonjenog nakita.

Jedna je djevojka tako objavila fotografiju prstena koji je pronašla u noćnom ormariću svoga dečka. On ju je očito planirao zaprositi, no njoj se nije svidio prsten koji joj je za tu prigodu kupio pa je to odlučila podijeliti sa svima.

– Kako da mu taktično kažem ne, trebao bi uzeti nešto drugačije? – upitala je ona u objavi na Facebooku no odgovore koje je dobila, sigurno nije očekivala.

Foto: Reddit

'Tvoje ponašanje je poprilično uobičajeno pa bi ti prsten i odgovarao', 'Nadam se da je prsten za bilo koga drugoga osim tebe', 'Mama te nije naučila kako cijeniti stvari?', 'To je vrlo nepristojno', 'Ovo je najtužnija stvar koju sam ikad vidio', 'Jednom sam prodao prsten od 12.000 dolara mladiću i pomogao mu isplanirati prosidbu. Dva tjedna kasnije vratio je prsten jer je ona rekla da je dijamant premalen', samo su neki od brojnih odgovora koje je dobila ova djevojka.

Nadajmo se da je naučila svoju lekciju, a ako nije, da je na najbezbolniji mogući način svome dečku rekla da bi ipak htjela drugačiji prsten. Što vi mislite, je li ga uopće zaslužila?

