HENKEL POTVRDIO

Popularni sapun nakon 50 godina zauvijek nestaje s polica, rasprodana posljednje zalihe

17.09.2025.
u 08:23

Originalno ga je razvila krefeldska kompanija Dreiring, Henkelova podružnica, i reklamiran je kao "fini sapun novog stila".

Kraj je jedne kupaonske epohe: kultni sapun Fa više se ne proizvodi. Ono što su desetljećima koristili milijuni Nijemaca, od 50-ih godina prošlog stoljeća, sada odlazi u povijest. Na upit novina BILD, proizvođač Henkel potvrdio je: "Točno je da se sapun više ne nudi pod brendom Fa. (…) Naš portfelj usmjerili smo isključivo na proizvode s velikim potencijalom rasta i maržama, i zato smo se oprostili od sapuna."

Točan trenutak kada je proizvodnja obustavljena nije poznat, prenosi Fenix magazin. Prema informacijama BILD-a, posljednje zalihe rasprodane su početkom 2025., nakon čega se sapun gotovo više ne može pronaći na tržištu. Ni u inozemstvu se više ne proizvodi niti distribuira. Glavni razlog je reorganizacija unutar tvrtke Henkel na ljeto 2022. godine kada su spojeni odjeli za deterdžente i osobnu njegu, a u kolovozu 2025. brend Fa doživio je potpuni redizajn. Od tada su dostupni isključivo gelovi za tuširanje i dezodoransi.

Fa sapun prvi se put pojavio 1954. godine i brzo je postao sastavni dio svakodnevnog života. Za mnoge je predstavljao više od sredstva za higijenu. Bio je simbol uspomena: prepoznatljiv miris uz umivaonik, okrugli komadić na policama bakinih kupaonica.

Originalno ga je razvila krefeldska kompanija Dreiring, Henkelova podružnica, i reklamiran je kao „fini sapun novog stila“. Isprva neupadljiv, krajem 60-ih godina, paralelno s flower-power pokretom, prerastao je u ikonu šarenih i slobodarskih vremena. Henkel je tada pokrenuo jednu od najupečatljivijih marketinških kampanja: u reklami je gotovo naga žena zaranjala u more, simbolizirajući svježinu, slobodu i seksualno oslobođenje. Fa nije bio popularan samo u Saveznoj Republici Njemačkoj. U mnogim „zapadnim paketima“ koji su stizali u DDR nalazio se upravo ovaj sapun. Za brojne stanovnike Istočne Njemačke njegov miris bio je prvi dodir sa zapadnom slobodom u vlastitoj kupaonici.

Fiktivni kamp Zorana Pripuza na Murteru ogledni je primjerak neuspješne borbe protiv devastacije obale
