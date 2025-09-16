Naši Portali
ČAK PET POSTO STANOVNIŠTVA

Milijuni Nijemaca ne mogu platiti račune za struju i plin: Najpogođeniji stanari u najmu

Ilustracija poskupljenja električne energije
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.09.2025.
u 17:28

Mnogi građani nemaju dovoljno sredstava ni za nepredviđene troškove iznad 1.250 eura, primjerice za popravke ili zamjenu kućanskih uređaja

U Njemačkoj velik broj kućanstava ima poteškoća s plaćanjem računa za struju i plin. Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, tijekom prošle godine oko 4,2 milijuna ljudi kasnilo je s podmirivanjem obveza za komunalne usluge, što čini približno pet posto ukupnog stanovništva. To je nešto manje u odnosu na prethodnu godinu kada je udio iznosio 5,4 posto, izvijestila je Njemačka tiskovna agencija (dpa). Posebno ranjiva skupina su stanari u najmu, kod kojih se češće bilježe zaostaci u plaćanju režija.

Iako su cijene energije za kućanstva u određenoj mjeri popustile (u kolovozu su troškovi za struju, plin, lož ulje, daljinsko grijanje i kruta goriva poput drva i ugljena bili 2,3 posto niži nego u istom razdoblju prošle godine) one i dalje ostaju relativno visoke. Najveći skok dogodio se 2022. nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, piše Fenix. Visoki računi za energente nisu jedino opterećenje. Mnogi građani nemaju dovoljno sredstava ni za nepredviđene troškove iznad 1.250 eura, primjerice za popravke ili zamjenu kućanskih uređaja.

Gotovo trećina stanovništva, točnije 32,2 posto, u 2024. živjela je u kućanstvima koja takve izdatke nisu mogla pokriti vlastitim novcem. Ovi pokazatelji otkrivaju ozbiljne gospodarske probleme s kojima se suočava velik broj Nijemaca, dok rastući troškovi života i dalje stvaraju pritisak na obiteljske proračune. Pred državom i socijalnim institucijama stoji zadatak osmišljavanja mjera pomoći za najpogođenije obitelji.

Ilustracija poskupljenja električne energije
