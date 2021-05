Ministar zdravlja Gaze za Večernji list: Liječnici jedva hodaju bolnicama koliko je ranjenih

Svaku večer mislimo da su to najžešći napadi na Pojas Gaze, međutim, čim padne mrak, shvatimo da može biti i gore, kazao je za Večernji list Mustafa Al Sawaf, glasnogovornik ministarstva zdravlja u Pojasu Gaze dodavši kako su bolnice pune.

– Sada smo otvorili još nekoliko poljskih prihvatilišta za ranjene jer kroz bolnicu jedva hodaju doktori koliko je krcata krevetima. Nemamo lijekova, gorivo za agregate je pri kraju i ne znamo koliko će to sve skupa još trajati – govori Al Sawaf ističući kako su svi COVID odjeli zatvoreni, a zaraženi bolesnici pušteni kućama jer za njih nema ni kisika ni adekvatnog liječenja. Napominje kako se nada da će toj agoniji brzo doći kraju.

Želje i nade Al Sawafa u skori kraj krvavog sukoba zasad nisu na vidiku s obzirom na to da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustrajan u tomu da nastavi rat barem još dva ili tri dana kako bi postigao bilo kakva vojna postignuća koja će mu omogućiti da iz sukoba izađe kao pobjednik. Bilo kakav prekid vatre u ovom trenutku, na koji bi Netanyahu pristao, bio bi koban za njega jer je svoju ratnu kampanju vodio na tome da će nanijeti težak udarac militantima u Pojasu Gaze i osigurati konačni mir i stabilnost Izraelcima.



Promjene javnog mnijenja



Međutim, nakon deset dana žestokog bombardiranja Pojasa Gaze, palestinski militanti Hamas i Islamski džihad i dalje istim intenzitetom dalekometnim projektilima raketiraju izraelske gradove, uključujući i Tel Aviv. Netanyahu ne sluša nikoga niti mari za kritike koje na njegov račun stižu iz cijelog svijeta. Čak ne sluša ni američkog predsjednika Joea Bidena, koji se suočava s rastućim pritiskom zastupnika iz njegove Demokratske stranke da preuzme glasniju ulogu, no američki dužnosnici navode da su se on i njegov tim opredijelili za manje ‘glasnu’ akciju razgovarajući s izraelskim dužnosnicima i američkim saveznicima u arapskom svijetu.

Iako je Joe Biden razgovarao s Netanyahuom tražeći od njega prekid vatre, u isto vrijeme njegova je administracija odobrila moguću prodaju oružja Izraelu u vrijednosti 735 milijuna dolara koje se odnosi se na prodaju sofisticiranog, precizno navođenog oružja koji Izrael danas koristi u Pojasu Gaze.

Američka administracija do sada je blokirala tri rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a koje su zahtijevale prekid vatre. U SAD-u raste pritisak ljevice na Bidena da se snažnije angažira i prestane podržavati izraelsku stranu, a zanimljivo je da ga kritizira i desnica, koja tvrdi da je osnažio neprijatelje Izraela. Umjesto toga, SAD se fokusira na tihu diplomaciju, što bi se moglo pokazati kao udarac Bidenovim ambicijama da se Amerika vraća u središte svjetskog poretka.

Tijekom posljednjih nekoliko godina Demokratska stranka djelomično je promijenila politiku prema Izraelu, kojem je uvijek davala bezrezervnu podršku, dok sada pokazuje veću spremnost da kritizira Izrael i zauzme se za obranu prava Palestinaca. No, čini se da demokratski predsjednik Biden ne dijeli njihovo mišljenje. Taj jaz između Bidena i ljevijih članova njegove stranke postaje vidljiv rascjep u stranci, što predstavlja problem za Bidena, koji je obećao da će ljudska prava staviti u “središte” svoje vanjske politike i raditi na tome da Izraelci i Palestinci imaju svoje države i žive u miru. Ljeviji članovi Demokratske stranke sve više kritiziraju Bidena tvrdeći da cijepa stranku.

Još je u ožujku anketa Gallupa pokazala da se 53 posto demokrata založilo za izvršavanje većeg pritiska na Izrael da napravi kompromise kako bi okončao izraelsko-palestinski sukob, što je skok od 10 postotnih poena u odnosu na 2018. te 20 u odnosu na 2008. godine.



Poginulo više od 200 ljudi



Te ankete pokazuju kako su liberalniji demokrati manje skloni Izraelu nego što su bili proteklih godina iako većina Amerikanaca i dalje kaže da podržava savezništvo Izraela i Amerike s njim. Dok traje tiha diplomacija, nastavljaju se žestoka bombardiranja Pojasa Gaze.

Izrael tvrdi da je više od 62 bombardera, F16 i F35, 65 puta bombardiralo ciljeve u Pojasu Gaze, tunele zvane Metro, infrastrukturu, prometnice kao i kuće i stanove visokih dužnosnika Hamasa i Islamskog džihada. Te militantne skupine uzvratile su i zasule izraelske gradove s više od 80 kratkometnih i dalokometnih projektila. U ratu je do sada poginulo najmanje 220 Palestinaca, uključujući 63 djeteta i 38 žena, u više od tjedan dana sukoba, navode zdravstveni dužnosnici iz Pojasa Gaze. S druge strane, u Izraelu je ubijeno desetero ljudi, uključujući dvoje djece.