Biden pod pritiskom, radi na obustavi nasilja u Izraelu i Gazi

Američki predsjednik Joe Biden i njegovi suradnici rade u ponedjeljak 'iza scene' vršeći pritisak da dođe do obustave vatre između Izraela i Hamasa, potaknuti frustracijom koju je izazvalo izraelsko bombardiranje u Gazi i rušenje zgrade u kojoj su bila sjedišta nekih medijskih kuća. Biden se suočava s rastućim pritiskom zastupnika iz njegove Demokratske stranke da preuzme glasniju ulogu, no američki dužnosnici navode da su se on i njegov tim opredijelili za manje 'glasnu' akciju, razgovarajući s izraelskim dužnosnicima i američkim saveznicima u arapskom svijetu, prenosi Reuters.

"Naša je procjena ovoga trenutka da je poduzimanje razgovora 'iza scene' najkonstruktivniji pristup koji možemo imati", kazala je s tim u vezi glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki.

Biden je telefonski razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, treći put od izbijanja nasilja. Bijela kuća priopćila je s tim u vezi da je Biden ohrabrio Izrael da poduzme sve napore kako bi zaštitio nevine civile te da su dvojica čelnika razgovarala "o napretku izraelskih vojnih operacija protiv Hamasa i drugih terorističkih skupina u Gazi".

"Predsjednik je izrazio potporu prekidu vatre i razgovarao o američkom angažmanu u tom pravcu s Egiptom i drugim partnerima", navodi se također u priopćenju Bijele kuće. Pristaše Bidenove administracije traže, međutim, bržu akciju.

Foto: AMIR COHEN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Israeli soldiers stand by an artillery unit as it fires near the border between Israel and the Gaza strip, on the Israeli side Israeli soldiers stand by an artillery unit as it fires near the border between Israel and the Gaza strip, on the Israeli side May 17, 2021. REUTERS/Amir Cohen AMIR COHEN

"Zbilja smo frustrirani zbog toga što administracija ne djeluje brže", kaže Logan Bayroff, glasnogovornik proizraelske liberalne lobističke skupine J Street.

Dvadeset i osam demokratskih senatora, više od polovice njih u Senatu, u nedjelju je u izjavi zatražilo "trenutan prekid vatre kako bi se spriječio daljnji gubitak civilnih života i spriječila daljnja eskalacija sukoba". Čelnik demokratske senatorske većine Chuck Schumer rekao je u ponedjeljak kako i on želi što prije vidjeti na djelu prestanak međusobnih napada.

Bidenova administracija u velikoj se mjeri oslanja na Egipat zbog njegova utjecaja na Hamas, koji ispaljuje rakete na izraelske gradove, na što Izrael odgovara zračnim i topničkim napadima. Administracija želi da dođe do deeskalacije kako bi se zaustavilo nasilje i omogućila dostava pomoći u Gazu te uspostavio održivi mir.

Prema dobro informiranim izvorima, SAD se sprema na značajne inicijative vezano uz humanitarnu obnovu u Gazi. Biden snažno podupire izraelsko pravo da se brani od napada raketama Hamasa, kojega SAD smatra terorističkom organizacijom, no istodobno administracija ne podupire izraelsko rušenje nebodera u kojemu je bilo sjedište al Jazeere i Associated Pressa. Bidenova administracija napad na tu zgradu smatra velikom strateškom pogreškom, pogotovo stoga što je utjecala na okretanje javnog mnijenja u SAD-u protiv Izraela, navodi za Reuters izvor blizak administraciji.

Američki državni tajnik Antony Blinken objavio je na Twitteru da je razgovarao s ministrom vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom o hitnoj potrebi zaustavljanja nasilja u Izraelu, na Zapadnoj obali i u Gazi. Bidenova administracija privatno optužuje administraciju bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa za prekid komunikacija s Palestinskom samoupravom tijekom vođenja njegove proizraelske politike, ocjenjujući da je to pridonijelo nestabilnosti.

Dok je Trump pomogao u postizanju sporazuma o normalizaciji odnosa Izraela i arapskih zemalja, istodobno je ukinuo pomoć Palestincima.