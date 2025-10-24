Ministar o gnjusnom zločinu: 'Zlostavljao je maloljetno dijete, kao i dvadesetak žrtava iz Hrvatske te 10 iz inozemstva'

Hrvatska policija je u međunarodnoj akciji uhitila 29-godišnjeg hrvatskog državljanina kojega tereti za višestruko spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece, a navodno je na aplikacijama s end-to-end enkripcijom vodio pedofilsku grupu s preko 250 članova iz raznih zemalja. Osumnjičeni je na području županije na zapadu Hrvatske dulje vrijeme zlostavljao mlađe žensko dijete kojem je prethodno učinio dostupnim materijale seksualnog zlostavljanja djece te ga višestruko spolno uznemiravao, kažu u policiji.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je pojasnio da je istraga započela nakon što je američka agencija NECMEC dostavila prvu informaciju o mogućem slučaju, a dodatne podatke dostavila je australska policija. "U početku se nije znalo ni tko je osumnjičenik ni odakle je, no istraživačkim radom policije prikupljene su spoznaje na temelju kojih je dobiven nalog za pretragu", rekao je ministar. Policija je potom izuzela elektroničke uređaje i mobilne telefone osumnjičenika te otkrila da je vodio grupu s više od 250 članova na aplikaciji s enkriptiranim porukama. "Kada se ušlo u sadržaj, pokazalo se da je zlostavljao više osoba, uključujući i maloljetno dijete kojemu je bio fizički dostupan, kao i dvadesetak žrtava iz Hrvatske te deset iz inozemstva", naveo je Božinović, piše HRT. Dodao je da je prikupljeno dovoljno dokaza za podnošenje kaznene prijave te da se kriminalistička istraga nastavlja u suradnji s međunarodnim partnerima. Božinović je naglasio kako se policija, ne samo u Hrvatskoj nego diljem Europe, suočava s ozbiljnim izazovima kada je riječ o suzbijanju seksualnog zlostavljanja djece na internetu. "Ta se zlodjela odvijaju na platformama do kojih nitko u Europi ne može doći, nema alate. Jedino te platforme imaju mogućnost da sadržaj učine dostupnim policiji, koja bi te zlotvore mogla procesuirati i smjestiti tamo gdje im je mjesto", poručio je ministar. Dodao je kako je ključno razumjeti da je suština zaštititi djecu, a to nije moguće bez pristupa podacima. "Najgnusnija kaznena djela protiv djece eksplodirala su u internetskom prostoru. Prema procjeni organizacije Save the Children, svake sekunde dvoje djece u svijetu je seksualno zlostavljeno. Naš je prioritet zaštita djece i upravo o tome vodimo razgovore", istaknuo je Božinović.

Podsjetimo, nakon akcije u suradnji s australskom policijom i Europolom 29-godišnjak je osumnjičen za kreiranje, pohranjivanje i dijeljenje sadržaja spolnog zlostavljanja djece putem internetskih platformi i aplikacija za razmjenu poruka. Istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni počinio još pet kaznenih djela, uključujući iskorištavanje djece za pornografiju i povredu privatnosti djeteta.

Navodno je organizirao i vodio grupu s preko 250 članova iz različitih zemalja na aplikacijama s end-to-end enkripcijom, gdje su se razmjenjivali materijali spolnog zlostavljanja djece. U akciji je policija pronašla više od 250 fotografija i videozapisa takvog sadržaja, a navode da je osumnjičeni seksualno eksplicitno kontaktirao najmanje 20 žrtava iz Hrvatske i dvadesetak iz drugih zemalja.

"Tijekom komunikacije, osumnjičenik je žrtve navodio na seksualno eksplicitnu komunikaciju i radnje, prikazivao im svoje spolovilo tijekom video kontakta, cjelokupnu komunikaciju sa žrtvama snimao i pohranjivao na svoje računalo bez njihova znanja", priopćilo je Ravnateljstvo policije. Komunikacija se najčešće odvijala u prostorima žrtava, često uz prisutnost roditelja ili čak tijekom nastave u školi. Policija je brzo reagirala i pružila zaštitu jednoj od hrvatskih žrtava te uključila stručnu pomoć.

Istraživanje je započelo nakon što je australska policija detektirala osumnjičenika na mrežnoj platformi i putem Europola dostavila podatke hrvatskoj policiji. Nadalje, organizacija NCMEC iz SAD-a prijavila je distribuciju takvih materijala s IP adrese u Hrvatskoj što je potvrdilo povezanost sa istom osobom. Kriminalistička istraga i dalje traje s ciljem identifikacije svih žrtava i prikupljanja dokaza, kažu u policiji. Pritom apeliraju na roditelje da budu uključeni u nadzor dječjih aktivnosti na internetu i odmah prijave bilo kakve sumnje na zlostavljanje.

Ističu da je, sukladno Obiteljskom zakonu, roditeljska odgovornost nadzirati komunikaciju djece na društvenim mrežama i spriječiti neprikladno druženje. Također, ističu da je zaštita djece od seksualnog zlostavljanja jedan od najviših prioriteta hrvatske policije. "Ovakvi slučajevi pokazuju koliko je važno da odrasli budu svjesni opasnosti koje prijete djeci u digitalnom okruženju”, poručuje Ravnateljstvo policije. Zbog zaštite identiteta i dostojanstva djece, medije pozivaju da ne objavljuju podatke koji bi mogli otkriti žrtve ili njihove obitelji.