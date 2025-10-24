Policija razbila međunarodnu pedofilsku mrežu: Uhićen Hrvat (29) koji je vodio grupu s više od 250 članova

Policijski službenici Policijske uprave primorsko-goranske i Službe kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije, u suradnji s australskom policijom i Europolom, razotkrili su 29-godišnjeg hrvatskog državljanina osumnjičenog za višestruko spolno zlostavljanje djeteta te distribuciju i upravljanje materijalima seksualnog zlostavljanja djece putem interneta. Riječ je o opsežnom i zahtjevnom kriminalističkom istraživanju koje je uključivalo međunarodnu suradnju s policijom Australije (Argos – Child Abuse and Sexual Crime Group, Crime and Intelligence Command – Queensland Police Service) te Europolom (AP TWINS).

Istragom je utvrđena osnovana sumnja da je osumnjičeni muškarac s područja zapadne Hrvatske, tijekom duljeg razdoblja, spolno zlostavljao maloljetno žensko dijete kojem je prethodno omogućio pristup sadržajima seksualnog zlostavljanja. Policija ga tereti i za višestruko spolno uznemiravanje.

Također se sumnjiči da je putem internetskih platformi i aplikacija za razmjenu poruka s end-to-end enkripcijom organizirao i vodio grupu s više od 250 članova iz različitih zemalja, unutar koje su članovi međusobno razmjenjivali materijale seksualnog zlostavljanja djece. Pretragom uređaja i medija za pohranu pronađeno je više od 250 fotografija i videozapisa koji prikazuju zlostavljanje djece. Istragom je utvrđeno da je osumnjičenik putem društvenih mreža i chat aplikacija ostvario seksualno eksplicitne kontakte s najmanje 20 žrtava u Hrvatskoj i desetak iz inozemstva. Policija navodi da je komunikacija sa žrtvama često odvijala u njihovim domovima, ponekad i dok su roditelji bili prisutni u istoj prostoriji. Neka djeca s počiniteljem su komunicirala čak i tijekom nastave u školi.

Kriminalističko istraživanje pokrenuto je nakon što je australska policija detektirala korisnika koji je na mrežnoj platformi dijelio materijale seksualnog zlostavljanja djece te upravljao grupom na aplikaciji s end-to-end enkripcijom. Podaci su potom, putem Europola, dostavljeni hrvatskoj policiji, koja je u svega nekoliko dana identificirala počinitelja i pokrenula izvide. Istodobno su hrvatskoj policiji pristigle i obavijesti američkog Nacionalnog centra za nestalu i eksploatiranu djecu (NCMEC), koji je zabilježio distribuciju dječje pornografije s IP adrese u Hrvatskoj, što je dodatno potvrdilo identitet počinitelja.

Policija poziva roditelje i skrbnike da razgovaraju s djecom o njihovim online aktivnostima i da nadziru s kim komuniciraju. Svaku sumnju na zlouporabu ili neprikladnu komunikaciju treba odmah prijaviti policiji ili putem stranice Red Button. “Ovakvi slučajevi pokazuju koliko je važno da odrasli budu svjesni opasnosti koje prijete djeci u digitalnom okruženju. Zaštita djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja jedan je od naših najviših prioriteta,” poručili su iz policije. Kriminalističko istraživanje se nastavlja radi identifikacije svih potencijalnih žrtava i prikupljanja dodatnih digitalnih dokaza.