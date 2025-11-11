Skandal u Sarajevu: Dodik vulgarno vrijeđao Bošnjake, ministar obrane ga nazvao 'rasistom i fašistom'

Predizborna kampanja u Republici Srpskoj tek je započela, a već ju je obilježio govor Milorada Dodika koji je na skupu SNSD-a u Istočnom Sarajevu izazvao brojne osude zbog otvorenog širenja mržnje prema Bošnjacima. Na skupu, koji je trebao služiti predstavljanju kandidata Siniše Karana, Dodik je ponovo posegnuo za nacionalističkom retorikom, govoreći o „islamizaciji“ i vrijeđajući Bošnjake na vjerskoj i etničkoj osnovi. Između ostalog, izjavio je da „grad ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju“ te optužio Bošnjake za „kontrolu tržišta nekretnina“ u Istočnoj Ilidži, piše Tuzlanski.ba.
“Ovaj grad (Istočno Sarajevo) ne smije dozvoliti novu islamizaciju. Pustite vi te priče - isti smo ljudi. Nismo ista vjera. Niko ne laže gore i više od Turčina. Moramo da se suprotstavimo velikom muslimanskom nacionalizmu koji je pretvoren u ono što se zove političkimislam” rekao… pic.twitter.com/unKT3U3K31— Istraga.ba (@IstragaB) November 11, 2025
Ministar obrane BiH Zukan Helez ocijenio je Dodikov istup „najnižim oblikom primitivizma, rasizma i fašizma kakav Europa nije čula desetljećima“. Usporedio je njegovu retoriku s propagandom iz 1930-ih i govorom mržnje koji je prethodio zločinima 1990-ih, poručivši da se takav diskurs više ne smije tolerirati.
Zamjenica ministrice za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić također je reagirala, nazvavši Dodikov govor „uvodom u predizborno podizanje tenzija“ i istaknuvši da se radi o pokušaju ponovnog poticanja etničkih podjela. Naglasila je da Bosna i Hercegovina već desetljećima živi s islamofobijom i neofašizmom, ali da se društvo ne smije naviknuti na takvu retoriku, već joj se nastaviti suprotstavljati.
Muslimanski fundamentalisti, razni izetbegovići najveća su opasnost za opstanak države BiH. Ponašaju se kao velikosrbi koji su uspjeli svojim velikosrpstvom srušiti srboslaviju, moglo bi to uspIjeti i muslimanskim fundamentlistima sa BiH