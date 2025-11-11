Naši Portali
NA PREDIZBORNOM SKUPU

Skandal u Sarajevu: Dodik vulgarno vrijeđao Bošnjake, ministar obrane ga nazvao 'rasistom i fašistom'

VL
Autor
Večernji.hr
11.11.2025.
u 14:58

Dodik je ponovo posegnuo za nacionalističkom retorikom, govoreći o „islamizaciji“ i vrijeđajući Bošnjake na vjerskoj i etničkoj osnovi.

Predizborna kampanja u Republici Srpskoj tek je započela, a već ju je obilježio govor Milorada Dodika koji je na skupu SNSD-a u Istočnom Sarajevu izazvao brojne osude zbog otvorenog širenja mržnje prema Bošnjacima. Na skupu, koji je trebao služiti predstavljanju kandidata Siniše Karana, Dodik je ponovo posegnuo za nacionalističkom retorikom, govoreći o „islamizaciji“ i vrijeđajući Bošnjake na vjerskoj i etničkoj osnovi. Između ostalog, izjavio je da „grad ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju“ te optužio Bošnjake za „kontrolu tržišta nekretnina“ u Istočnoj Ilidži,  piše Tuzlanski.ba.

Ministar obrane BiH Zukan Helez ocijenio je Dodikov istup „najnižim oblikom primitivizma, rasizma i fašizma kakav Europa nije čula desetljećima“. Usporedio je njegovu retoriku s propagandom iz 1930-ih i govorom mržnje koji je prethodio zločinima 1990-ih, poručivši da se takav diskurs više ne smije tolerirati.

Zamjenica ministrice za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić također je reagirala, nazvavši Dodikov govor „uvodom u predizborno podizanje tenzija“ i istaknuvši da se radi o pokušaju ponovnog poticanja etničkih podjela. Naglasila je da Bosna i Hercegovina već desetljećima živi s islamofobijom i neofašizmom, ali da se društvo ne smije naviknuti na takvu retoriku, već joj se nastaviti suprotstavljati.

Ključne riječi
Izbori Bosna i Hercegovina Republika Srpska Milorad Dodik

