Milijunska prijevara: Za zakup štanda uzimali 390 eura/m2

Prijevara oko Srednjoeuropskog sajma turizma koji se trebao održati u Zagrebu mogla bi biti teška milijune eura.

Kao što je Večernji list već pisao, organizatori tog navodnog sajma, engleski bračni par Lu i Andrew Buchanan, došli su u Hrvatsku i domaćoj i regionalnoj turističkoj branši ponudili organizaciju sajma na koji bi doveli 400 vodećih turističkih agenata – kupaca iz 32 zemlje. Turističke zajednice, agencije i tvrtke, kako bi došle u kontakt s tim kupcima, trebale su zakupiti štandove na sajmu koji se trebao održati na 12.000 četvornih metara Zagrebačkog velesajma.

TZ Slunj ostao bez 1150 eura

Buchananovi su prvo svojim “žrtvama” najavili da će sajam biti održan u prosincu prošle godine, a onda su ih lani u srpnju obavijestili da se taj termin pomiče na svibanj ove godine. No u međuvremenu se britanskom paru gubi svaki trag, kao i novcu koji su uzeli za sudjelovanje na navodnom sajmu.

A oni koji su željeli sudjelovati na njemu morali su za to platiti između 330 i 390 eura po četvornome metru izlagačkog prostora. S obzirom na to da su prevaranti davali u zakup 12.000 četvornih metara prostora, u igri je ukupno bilo između 3,9 i 4,6 milijuna eura. Koliko su točno novca uzeli prije no što su pobjegli, nije poznato. No mnogi koji su htjeli sudjelovati na sajmu novac su Britancima uplatili unaprijed.

Turistička zajednica Slunja jedan je od takvih primjera. Direktor TZ-a Slunj Dragan Smrzlić kaže da su tako ostali bez 1150 eura. Taj su novac uplatili u prosincu prošle godine jer su na računu imali dovoljno sredstava, a Buchananovi su im pritom dali 10 posto popusta za plaćanje unaprijed.

– Našoj računovotkinji odmah je nešto bilo sumnjivo kad je vidjela račun jer na njemu nije bilo poreznog broja – kaže Smrzlić i dodaje da su ipak račun platili jer su im podatke o sajmu proslijedili iz TZ-a Karlovačke županije pa nisu imali razloga sumnjati u cijelu priču.

I u dubrovačko-neretvanskom TZ-u također nisu ni u što posumnjali jer su preporuku za sudjelovanje na sajmu dobili, kako nam je kazao direktor tog TZ-a Vladimir Bakić, od glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. Bakić kaže da su uplatili predujam za sudjelovanje na sajmu te da je uobičajeno da se to plaća unaprijed.

Tvrtka osnovana lani

HTZ je pak za izlagački prostor od 50 četvornih metara platio 16.500 eura, a TZ Grada Zagreba 29.100 eura. Te dvije institucije su, uz Croatia Airlines, na brošuri sajma navedene kao njegovi dijamantni sponzori. Svi prevareni najavljuju tužbe protiv Buchananovih.

Njihova tvrtka, koja je bila formalni organizator Srednjoeuropskog turističkog sajma u Zagrebu, registrirana je u španjolskog Malagi pod imenom Cent Euro Fairs SL. Jedini njihov medijski istup u Hrvatskoj bio je u srpnju prošle godine kad je Lu Buchanan za Hinu izjavila da se njihova tvrtka već 25 godina bavi organiziranjem poslovnih turističkih skupova na rastućim tržištima.

A tu je već mogla biti uhvaćena u laži jer je tvrtka Cent Euro Fairs SL osnovana tek krajem siječnja 2018., što se lako može provjeriti na internetu.

>> Turistički spot HTZ-a

[video: 22594 / ]