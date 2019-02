Prevarili Turističku zajednicu: Britanski par uzeo 45 tisuća eura i nestao

Ono što se najavljivalo kao prva veća turistička biznis-burza u Hrvatskoj, s više od 400 međunarodnih turističkih kupaca iz 30 zemalja svijeta, pokazalo se velikom prijevarom. Takozvani organizator sajma Central European Tourism Summit Zagreb (CETS), britanski bračni par Lu i Andy Buchanan s tvrtkom Cent Euro Fairs SL registriranom u španjolskoj Malagi, nasamario je redom Turističku zajednicu Grada Zagreba, Hrvatsku turističku zajednicu, Hrvatsku gospodarsku komoru, neke županijske turističke zajednice, kompanije i turističke agencije, sponzore i izlagače, uzevši novac za sajam koji se po svemu sudeći neće održati.

TZ Zagreba već tužio

Organizatori su, naime, još prije nekoliko mjeseci isparili zajedno s web-stranicom sajma. To tvrde svi navedeni sugovornici Poslovnog dnevnika koji će zatražiti pravnu zaštitu, no možda će za to morati potegnuti do Španjolske, sudeći po ugovoru o izlaganju koji su nam na uvid dali neki prevareni izlagači. Kako je poznato, još prošlog lipnja najavljeno je da će Zagreb početkom prosinca biti domaćin prve turističke burze za središnju Europu.

Sajam je trebao biti održan na Zagrebačkom velesajmu 4. i 5. prosinca 2018., uz najveću podršku zagrebačke Turističke zajednice, Grada Zagreba i HTZ-a, a na popisu glavnih sponzora bili su i Croatia Airlines, Turkish Airlines te Poliklinika Bagatin. U TZGZ-u tada su objasnili da se radi o najvećem takvom događaju u Hrvatskoj dosad, dok se organizatori nisu pojavljivali u medijima ni odgovarali na medijske upite.

Izuzetak je bio kratki razgovor Lu Buchanan koja je krajem lipnja Hini objasnila da se sajam prebacuje s prosinca na svibanj 2019., i to zbog prevelike gužve tijekom adventa. Ta je vijest naljutila i sponzore i izlagače i već tada priča je postala sumnjiva. Iz TZ-a Grada Zagreba otkrivaju da su poduzeli pravne korake, što uključuje i podnošenje tužbe nadležnom sudu u Zagrebu. No ni u TZ-u ne mogu sa sigurnošću potvrditi da je sajam otkazan. “To treba pitati same organizatore. Ono što TZGZ može potvrditi jest da smo s naše strane prekinuli svaki oblik suradnje s organizatorom te otkazali aktivnosti vezane za spomenuti sajam. Do toga je došlo zbog neadekvatne komunikacije i neispunjavanja obveza koje su preuzeli organizatori”, objasnili su iz ureda Martine Bienenfeld, direktorice TZ-a.

Pojašnjavaju da su podržali organizaciju sajma osiguranjem “određenih financijskih sredstava, omogućavanjem kontakata te vođenjem komunikacije s organizatorom o prilagodbi sajma potrebama tržišta Zagreba i Hrvatske. Iako se u letku sajma navodi kao dijamantni sponzor, uz HTZ i Croatiju Airlines, za što je po cjeniku sajma trebalo izdvojiti 42 tisuća eura, u TZ-u tvrde da su uplatili 29.100 eura, i to ne u obliku sponzorstva, već kao “protučinidbu za uređenu obvezu organizacije sajma”.

“Organizator nam nije vratio uloženi novac, a u postupku smo reguliranja statusa povrata, na način da smo Cent Euro Fairs tužili za povrat plaćenog iznosa.”

O najvjerojatnijem otkazivanju ovih je dana svoje članice obavijestila i HGK, koja nije sudjelovala u organizaciji sajma, a Komora trenutačno prikuplja informacija koliko je članica platilo izlaganje.

Ni u HTZ-u nemaju službenu informaciju organizatora da je sajam otkazan. “U više navrata pokušali smo s organizatorima stupiti u kontakt putem telefona i maila. Također, uputili smo im i nekoliko dopisa i zatražili očitovanje otkazuje li se sajam zaista”, kažu u HTZ-u koji je na sajmu trebao biti u funkciji izlagača te su umjesto dijamantnog paketa platili zakup izlagačkog prostora od 50 kvadrata, i to 16.500 eura.

Taksist postao suradnik

Da je bračni par Buchanan ispario još prošlog ljeta, potvrdio nam je i jedan od suradnika koji je bio zadužen za prodaju izlaganja na CETS-u, a Andy Buchanan navodno ga je angažirao bez preporuke, kao taksi-vozača tijekom duge gradske vožnje. – Radio sam za njih dva mjeseca bez prijave, koju nisam dočekao, a ostali su mi dužni i većinu novca. Kad sam tražio da me plate, još u lipnju lani su mi se zahvalili, kao i drugim suradnicima, a nakon toga nisu se javili – kazao nam je bivši Buchananov suradnik.

U HTZ-u će nastojati od organizatora osigurati povrat uplaćenih sredstava mirnim putem, a oni imaju informaciju da su nastup na sajmu planirali TZ Dubrovačko-neretvanske županije, TZ Slunja i Aquatica, TZ Rijeke i TZ Kvarnera te turističke agencije. Da su sudjelovali u sponzoriranju sajma, potvrdili su nam i iz Croatia Airlinesa te Turkish Airlinesa, no oni nisu uplatili novac, već su trebali kompenzirati aviokarte sudionicima te su zauzvrat trebali dobiti mjesto na štandu.

