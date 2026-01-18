Potrošači sretni, farmeri ogorčeni – u Europu stiže govedina iz Južne Amerike

Nakon više od 25 godina pregovora latinoameričke zemlje Mercosura i Europska unija jučer su u Paragvaju potpisale ugovor kojim se stvara jedno od najvećih svjetskih područja slobodne trgovine, unatoč zabrinutosti poljoprivrednog sektora u brojnim europskim državama. Dva bloka zajedno predstavljaju 30 posto globalne svjetske ekonomije i čini ih više od 700 milijuna potrošača. Europska komisija o ovome sporazumu pregovara od 1999. s osnivačicama Mercosura – Argentinom, Brazilom, Urugvajem i Paragvajem.

U Bruxellesu je većina europskih država nedavno podržala ugovor unatoč protivljenju nekoliko zemalja, među kojima je najglasnija Francuska. Svečanost potpisivanja održala će se u Asuncionu, glavnome gradu Paragvaja, koji predsjedava južnoameričkim blokom, koji uključuje i Boliviju. Ukidanjem velikog dijela carina sporazum će potaknuti europski izvoz automobila, strojeva, vina i sireva. Nasuprot tomu olakšava se uvoz južnoameričke govedine, peradi, šećera, riže, meda i soje u Europu, s bescarinskim kvotama.

Kritičari tvrde da će ovaj ugovor poremetiti europsku poljoprivredu zbog jeftinijih proizvoda koji možda neće ispunjavati standarde EU zbog nedovoljnih kontrola. S druge strane, pobornici sporazuma vjeruju da će on oživjeti europsko gospodarstvo suočeno s poteškoćama i poboljšati diplomatske odnose s Latinskom Amerikom. Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen proslavili su trgovinski sporazum EU – Mercosur u petak u Rio de Janeiru.

Ovaj je sporazum "vrlo dobar, posebno za demokratski svijet i za multilateralizam", rekao je novinarima Luiz Inácio Lula da Silva. Von der Leyen smatra da je "ovo snaga partnerstva i otvorenosti" te da "ovako stvaramo stvaran napredak". "Europska unija i Mercosur dijele vrijednosti poput poštovanja demokracije, vladavine prava i ljudskih prava", rekao je ljevičarski brazilski čelnik.

Predsjednica Europske komisije pohvalila je "liderstvo" svojega domaćina te dodala kako vjeruje da se ono temelji na predanosti "demokraciji, međunarodnom poretku utemeljenom na pravilima i na poštovanju", posebno "drugih zemalja". Čeka se kako će na sporazum reagirati američki predsjednik Donald Trump, koji je Južnu Ameriku proglasio sferom utjecaja SAD-a, u kojoj nema mjesta ni za koga sa strane.