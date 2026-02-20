Izglasan novi ministar Alen Ružić, Dabro isključen iz rasprave

Hrvatski sabor danas je glasovao o povjerenju novom ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenu Ružiću, koji će preuzeti dužnost trebao od Marina Piletića. Izglasan je sa 77 ruku, 56 zastupnika je bilo protiv te nitko nije bio suzdržan. Ružić je prošao prvu saborsku stepenicu, u ponedjeljak je saslušan i dobio je potporu triju saborskih odbora - za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku te za obitelj, mlade i sport.

Plenković je istaknuo u ponedjeljak da će Ružić sa svojim i političkim, ali i profesionalnim iskustvom kao liječnika, kardiologa, specijalista interne medicine, redovnog profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu u Rijeci i još uvijek ravnatelja KBC-a Rijeka obavljati dužnost ministra najbolje što zna i umije te će se vrlo brzo uklopiti u rad Vlade i tog zahtjevnog resora. Siguran je i da će Ružić, s obzirom na svoju profesiju, znati naći načina da se na konstruktivan, agilan, aktivan način i s puno empatije bavi temama koje su u tom resoru prioriteti. Plenković je prije desetak dana objavio da dosadašnji ministar Marin Piletić odlazi iz Vlade te da za novog ministra predlaže Alena Ružića, ravnatelja KBC-a Rijeka.

Prije glasanja, došlo je do napetosti između Marijane Puljak i Josipa Dabre. Zastupnica Centra oštro je kritizirala Dabru zbog pjevanja ustaških pjesama. „Ima li ova država kormilo ili je prepustila onima koji slave mračnu povijest? Ovo nije glasanje o ministru, već test opstanka Plenkovića i njegove koalicije“, izjavila je Puljak, tražeći stanku, te dodala da Dabri poklanja knjigu "Konclogor na Savi" kako bi se sjetio što je radio Pavelić. Dabro je, s druge strane, hladno odgovorio. „A tko je pjevao Juru i Bobana?“

Dabro je aludirao na poznatu snimku sa svadbe Marijane i Ivice Puljka, gdje je bivši gradonačelnik Splita pjevao spornu pjesmu. Marijana Puljak odgovorila je Dabri da se to dogodilo prije 30 godina, da je snimka već dobro poznata i da je njezin suprug kroz te godine naučio neke lekcije, koje nikada nije ponovio.

"Danas kad smo u tonu evanđelja ja ću vam poslati poruku - zašto vidiš trun u oku drugoga a ne vidiš balvan u svome oku", rekao je Dabro pak Sandri Benčić. Zbog toga je dobio treću opomenu jer to nije bila povreda poslovnika i više ne može sudjelovati u raspravi.

Piletićev odlazak iz Vlade poklopio se s nepravomoćnom presudom Upravnog suda u Zagrebu, po kojoj će nasljednici imati pravo na isplatu inkluzivnog dodatka preminule osobe, utvrdi li se u postupku da je osoba imala na to pravo. Prije toga je, u prosincu prošle godine, Ustavni sud, na temelju postupka za ocjenu ustavnosti, ukinuo određene odredbe Zakona o osobnoj asistenciji koje se tiču određenih ograničenja u korištenju prava na osobnog asistenta.

Sabor će glasovati i o drugim raspravljenim točkama među kojima su i izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, slijedom kojih će u državnom proračunu i dalje biti osigurana sredstva za fiskalnu održivost svih dječjih vrtića, a ne samo vrtića čiji su osnivači gradovi i općine.

Izmjenama je u zakon integrirana uredba kojom se regulira da se u državnom proračunu osigurava taj novac. Također, ukinuta je odredba prema kojoj su djeca koja navrše četiri godine do 1. travnja imala prednost pri upisu u vrtiće.

Sabor će glasati i o Zakonu o provedbi Uredbe EU o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju prema kojoj svaki politički oglas mora biti jasno označen kao takav. Mora uključivati i informacije dostupne široj javnosti o tome tko ga je platio, s kojim je izborima, referendumom, zakonodavnim ili regulatornim procesima povezano te jesu li se upotrebljavale tehnike ciljanja korisnika i isporuke oglasa.

Pojam političkog oglašavanja sada obuhvaća i šire društvene teme koje nisu izravno vezane uz izbore ili referendume, a jedna od bitnih odredbi je da se tri mjeseca prije izbora uvodi potpuna zabrana političkog oglašavanja koje financiraju sponzori izvan EU-a.

