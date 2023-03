Miletić: Ostavku sam dao jer držim da su u politici čast i obraz sve

- U politiku sam ušao čistog obraza i s velikom odgovornošću prema svojim biračima. Moji Istrani i Riječani, stanovnici Kvarnera, izabrali su me u Hrvatski sabor da se borim za slobodu svakog građanina i za dostojanstvo svakoga čovjeka. To sam činio od prvog dana mog zastupništva i to ću činiti do posljednjega dana. Moji Riječani su mi dali povjerenje i na lokalnim izborima od gotovo 12%, a Most je imao više od 10% potpore Riječana. U gradskom vijeću radimo predano i snažno. Budući da osobno vjerujem u političku odgovornost, u važnost preuzimanja osobne odgovornosti ovime upoznajem javnost i moje Riječane da dajem neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta radi potpunog neuspjeha na izborima za mjesne odbore u Rijeci. Nastavljam ponizno raditi kao Mostovac u Hrvatskom saboru, na Kvarneru, u mojoj predivnoj Rijeci i tamo gdje me stranka želi, graditi ljepšu i pravedniju Hrvatsku. Ali ne mogu ja od građana tražiti visoke ljestvice moralnosti ako se sam tako ne ponašam - objavio je danas na svom Facebook profilu saborski zastupnik i dosadašnji potpredsjednik Mosta Marin Miletić još jednom na kraju istaknuvši kako je sve navedeno razlog zašto daje neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A kako je danas u Saboru upravo on organizator okruglog stola pod nazivom "Kružno gospodarenje otpadom, problematika zbrinjavanja otpada u Varaždinu", na kojem deset relevantnih sugovornika i stručnjaka problematizira ovu temu, novinari su prije samog početka okruglog stola Miletića pitali može li dodatno objasniti zašto se odlučio na potez davanja ostavke na potpredsjedničko mjesto u stranci.

- Ostavku sam dao jer držim da su u politici čast i obraz sve. Bez ikakve patetike, mislim da svatko treba snositi svoju političku odgovornost. Dakle, ja sam dopredsjednik stranke koja je na lokalnim izborima za gradsko vijeće imala 10%. Ja sam dobio gotovo 12% na lokalnim izborima. Ni s kim se nisam konzultirao i nikoga nisam pitao za savjet, sve što radim, radim po vlastitoj savjesti. A budući da je moja organizacija podbacila na mjesnim izborima zato sam podnio neopozivu ostavku. Ne bježim od problema i od izazova. Ne bježim od svega onoga što čeka moje Riječane. Štoviše, sad ću nastaviti raditi još snažnije i poniznije - kazao je Miletić.

Naime, rezultati netom održanih izbora za mjesne odbore u Rijeci pokazuju da je HDZ osvojio najviše pojedinačnih vijećničkih mandata, njih oko 60. K tome, izlaznost na same izbore bila je tek oko 10%, što pokazuje posvemašnju nezainteresiranost birača prema mjesnim odborima. No, i unatoč tako maloj ukupnoj izlaznosti birača, HDZ se ipak pokazao kao stranka koja svoje birače može mobilizirati pa je onda HDZ, s osvojenih 60 mandata, pojedinačno odnio pobjedu i pokazao se kao najjača stranka u Rijeci.