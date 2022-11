Milanovićev sin stažira kod Matića: Plaća je 1400 eura, kroz ured je već prošlo 15 mladih

Najnoviji stažist Predraga Freda Matića u Europskom parlamentu stariji je sin predsjednika Milanovića, Ante Jakov Milanović (24). Matić kaže kako je na europarlamentarcima da odrede tko će i kako dobiti priliku stažiranja, a on je odlučio "da priliku dobivaju i oni koji nemaju veze sa strankama, koji nemaju utjecajne roditelje" no dio stažista i kod njega dolazi putem poznanika i prijatelja, kako je poziciju dobio i Ante.

"To je moje diskrecijsko pravo kao europarlamentarca i nema zakona ni pravilnika koji kaže da to moram i pod kojim uvjetima" rekao je Matić kojem je želja da što više mladih dobije priliku stažirati kod njega kako bi zaradili to vrijedno iskustvo. Ipak, osim iskustva, stažisti u Bruxellesu dobivaju i 1400 eura mjesečne naknade, što je, smatra Matić, "dostatno za smještaj i hranu", piše 24Sata.

"Nije tajna da smo Milanović i ja kućni prijatelji pa sam ga u jednom razgovoru pitao kako su dečki i što rade. Rekao je da je stariji diplomirao i da trenutačno ništa ne radi. Rekao sam da ću ga onda ja zvati u Bruxelles na staž da to prođe. Milanović je rekao da su to naše stvari i da se njega ne tiče, ako mali hoće, neka ide" opisao je Matić dogovor s predsjednikom.

Kaže da je u njegovom uredu do sada stažiralo 15 mladih ljudi, a uskoro mu stižu prvi stažisti iz Ukrajine. Pozicija je inače otvorena samo za mlade iz Europske unije, no zbog rata su se promijenili uvjeti za Ukrajince. "Ne znam je li to itko do sada napravio i meni nije ni bitno. Suosjećam s tim ljudima jer prošao sam to na svojoj koži" objasnio je svoju odluku.

Zastupnici u Europskom parlamentu uz svoja primanja dobivaju i 25.000 eura za troškove ureda. Iz tog budžeta Matić plaća stažiste. "Rekao sam svojim asistentima da rade što hoće, samo da paze kad su novci u pitanju, jer cijeli život živim pošteno i ne želim tu nikakve mrlje. Zato sva moja nabava ide preko natječaja" napominje Matić.

"Nikada ništa ne skrivam jer nemam zašto. Otvoreno kažem da trećinu mladih na staž uzimam preko natječaja da i drugi dobiju priliku, a ne samo mladi vezani za stranku i poznanike" ustvrdio je, ističući kako je to njegovo diskrecijsko pravo koje uopće ne mora koristiti. Kaže da mnogi zastupnici uopće ne dovode stažiste jer im je to "smetnja i opterećenje ili ta sredstva koriste za druge stvari".

"Znam da ovo zanima javnost zbog Milanovića, a ne mene, no poanta je da je Jakov samo jedan od mladih ljudi koji su stažirali i stažirat će kod mene i to igrom slučaja kraće nego drugi" rekao je Matić. Stažiranje inače traje od šest tjedana do šest mjeseci, no Ante će u Bruxellesu provesti nešto manje vremena jer 15. prosinca počinje zimski dopust. Matić vjeruje kako je i to dovoljno vremena da vidi kako Europski parlament funkcionira, naročito zato što on stažiste svuda vodi sa sobom.

U prilog svom načinu rada i transparentnosti pri trošenju novaca prisjetio se doba kada je "bio ministar svih onih braniteljskih barikada". "Pročešljali su me uzduž i poprijeko. Kada oni nisu ništa našli onda znate da se nema što naći pa se komotno mogu prijaviti i za glavnog tajnika UN-a jer odradili su posao bolje od bilo koje tajne službe" šaljivo je zaključio Matić.

