Ima li tko što protiv da RH obuči ukrajinske vojnike u uklanjanju mina?

Hrvatska će u Bruxellesu ovaj tjedan potvrditi da će sudjelovati u projektu dodatne obuke za 15.000 ukrajinskih vojnika. Za obuku ćemo od te brojke dobiti njih nekoliko desetaka, a plan je da ih dodatno obučimo u području u kojemu naši vojnici i stručnjaci imaju najbolja znanja na svjetskoj razini, u razminiranju. I ponešto, kako je bilo najavljivano, u području zbrinjavanja ranjenika na terenu.



No, kada će se i formalno Vlada Andreja Plenkovića priključiti tom programu, mogao bi otpočeti novi sukob dvaju političkih brda, jer stanovnik Pantovčaka, Zoran Milanović, a priori je protiv. Kaže da "ne podržava upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba... Kao vrhovni zapovjednik, neću to odobriti... to mi se ne sviđa, to je dovođenje rata u Hrvatsku".