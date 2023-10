Milanović u Albaniji o pregovorima s EU: Nešto je u tom konceptu duboko nelogično, lažno i neiskreno

'Imamo problem ako jedna država - dovoljno dobra, organizirana, posložena i vođena - može biti članica NATO-a, a da u isto vrijeme u napretku prema drugoj asocijaciji, Europskoj uniji, Albanija ne može napraviti niti prvi korak', izjavio je predsjednik Republike Zoran Milanović nakon sastanka s predsjednikom Republike Albanije Bajramom Begajom, još jednom dajući svoju punu podršku ulasku Albanije u Europsku uniju.

Govoreći o okolnostima pregovora Albanije s Europskom unijom predsjednik Milanović je rekao: ''Nešto je u tom konceptu duboko nelogično, lažno i neiskreno. Jako malo smo se maknuli s mjesta, a to govori jako puno o nama, o Europskoj uniji, o našim prioritetima. Meni ne preostaje puno više nego da to govorim u nadi da će to vidjeti drugi. Bojim se da drugi to vide, ali namjerno ne govore“. Predsjednik Milanović je podsjetio kako je i na raspravi Opće skupštine Ujedinjenih naroda govorio o toj temi, kao i da se treba priznati Kosovo. ''Cijela Europa to zna, ali o tome ne želi govoriti. Što je jako loše, što je nepošteno, nekorisno i štetno za nas“, dodao je hrvatski Predsjednik. Za Srbiju je predsjednik Milanović rekao da je stala u pregovorima za ulazak u Europsku uniju te konstatirao kako je očito odlučila da joj to nije prioritet ili da imaju važnijeg posla. ''Nadam se da jedan od tih poslova nije izazivanje oružanih pobuna na Kosovu“, kazao je.

S druge strane, za Albaniju je predsjednik Milanović rekao da je teško zamisliti što bi mogla više učiniti od onoga što je učinila na putu prema EU, a da ne pređe s onu stranu vlastitog dostojanstva i samopoštovanja. ''Da ostane ono što je - normalna i ponosna zemlja, a da proba biti što je moguće više kooperativnija, susretljivija, agilnija i angažiranija u ispunjavanju tih uvjeta, koji se ili mijenjaju ili su nejasni. Tu školu Hrvatska je prošla uspješno i spretno, dugo je trajalo i bilo jako skupo. Kao država zadnjeg iskustva na tom putu, ulaska u Europsku uniju, Albancima smo sve manje i manje dobri savjetnici jer previše vremena je prošlo“, naveo je hrvatski predsjednik.

U izjavi se predsjednik Milanović osvrnuo i na “Berlinski proces” koji je upravo održan u Tirani za kojeg je kazao: ''To je inicijativa koja je smišljena od Nijemaca 2015., sudjelovao sam na prvom sastanku. Konzultirao se oko toga s Angelom Merkel, probao shvatiti što se time želi postići. Došao sam u Berlin, došao je i Edi Rama, tada premijer, Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije i još neki ljudi iz regije i osam godina kasnije i dalje se nalazimo, pričamo, ali napredak je slab“, zaključio je predsjednik Milanović.

Jesu li Srbija i Albanija trebale zajedno početi pregovore sa Europskom unijom? Da 462 glas/ova

Ne 91 glas/ova

Napad u Banjskoj

Oba predsjednika referirala su se na napad srpskog paravojnog odreda na kosovsku policiju u Banjskoj na sjeveru Kosova. ''Nakon terorističkog napada Hamasa postaje neophodnije da EU i NATO snažno obeshrabruju“ takve postupke, kazao je Begaj, istaknuvši da nakon''terorističkog napada u Banjskoj“ na kosovsku policiju „stvari više nisu iste“.

Milanović je ponovio kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još nije dao odgovore u vezi s tim napadom, iako postoje dokazi o tome da su napadači obučavani na vojnom poligonu u Srbiji. Međutim, naglasio je kako ne podržava sankcije Srbiji jer one ''ne donose nikad ništa“ i pomažu vlasti, kao što su se sankcije Rusiji pokazale kao "fijasko i šteta za nas".

