Milanović o sukobima u Izraelu: Pravo na obranu ne uključuje pravo na osvetu i ubojstva civila

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas je u Općini Plaški, gdje je sudjelovao svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Općine. Podsjetimo, premijer Andrej Plenković već nekoliko dana javno kritizira Milanovića, i to nakon što nije u zakonskom roku potpisao izmjenu Zakona o izbornim jedinicama.

Milanović je ponovno, odgovarajući na pitanja novinara, odgovorio na Plenkovićeve kritike.

– Ja ne znam što čovjek izvodi. Mogao si ostaviti kako jest, ostalo bi na snazi. Laže. Ja sam potpisivao sto puta zakone jer bi zvali iz Sabora i molili da bude potpisano što prije, ali je uvijek stajalo kako treba. Nije nikada pisan točan datum, koliko puta to moram ponoviti. Ovo je situacija kada je pisalo kada mora stupiti na snagu. To je samo trebalo prešutjeti i išli bismo dalje, ali čovjek stalno dolazi po repete – kazao je.

POVEZANI ČLANCI:

Komentirao je i najavljeno postavljanje zastave Izraela na zgradu Ministarstva vanjskih poslova.

– Mislim da je to idiotski potez iako Izrael ima moje simpatije. Nema drugim zastavama mjesta u Hrvatskoj, osim zastava nacionalne manjine. Hrvatska zastava je višeg reda, hrvatska zastava i zastava NATO-a ili EU nisu iste. Koja je zastava sljedeća? Zna se kako se njima raspolaže, a to je reakcija ministra koja je idiotska. Idiotizam ima više konotacija, to ne radiš – kazao je te komentirao sukobe u Izraelu.

– Pravo na obranu ne uključuje pravo na osvetu i ubojstva civila. To su biblijska pravila koje smo prepisali – kazao je pa komentirao veleposlanstvo u Izraelu koje je danas objavilo upute za žuran odlazak Hrvata iz Izraela.

– Imam prijatelja koji je napola Hrvat, a napola Srbin i otišao je u Izrael gdje je čekao 30 godina na državljanstvo jer nije Židov. Drugi dan nakon izbijanja sukoba vratio se, sad se opet vraća natrag u Izrael, a Grlić Radman sada se probudio – poručio je.

Milanović se osvrnuo i na Franu Barbarića, šefa HEP-a, koji je pod istragom zbog bespravne gradnje vile s bazenom.

– Išao je djedovinu legalizirati za par pedalja. Rekao sam mu da nije normalan, ali zar nije njegova firma upozorila na probleme s plinom. U tim njihovim spačkama ne želim sudjelovati – poručio je. Za sam kraj se osvrnuo na najavljene izmjene kaznenog zakona kojima bi neovlašteno otkrivanje sadržaja dokaznih i istražnih radnji postalo zabranjeno.

– To je manijakalan poriv jednog čovjeka da se nekome napije krvi. Ovo govorim kao bivši premijer, moj prvi suradnik je doktor Miljenić. Mi smo tu tajnost ukinuli 2013. i proglasili nejavnim jer se prethodnih godina nije pokrenuo nijedan postupak radi curenja podataka. Točno se zna kojim je novinarima DORH davao dokumente. Želi provesti teror jer mu je netko objavio fotografiju žene, to je glupost. Sustavno iz te istrage izlaze podaci iz razgovora koji pokazuju kako ta stranka upravlja. Vidimo kakvi se kontakti ostvaruju i što DORH radi, a što ne. Da to nismo pročitali, ne bismo znali kakve to sve silnice vladaju u tom svijetu i postavili bismo si legitimno pitanje: zašto DORH nije ispitao Petrovića, Horvata? Ne ih utamničiti, nego ispitati – kazao je te obećao ''pomilovanje'' svima koji se ogriješe na taj zakon.

– Konačno vidim smisao u pomilovanju. Svaki novinar ili urednik kojeg hapse jer je objavio fotografiju Plenkovićeve strine, ja ću ga pomilovati. Jedva čekam taj dan – poručio je.

>> VIDEO Plenković: Ovo što Milanović radi zove se obijest