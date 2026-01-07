Milanović se oglasio o slanju europskih vojnika u Ukrajinu

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je u srijedu na Facebooku jučerašnji dogovor Francuske i Velike Britanije da će slati svoje vojnike u Ukrajinu, ako dođe do mirovnog sporazuma. Milanović je ponovio svoj stav - da Hrvatska svoje vojnike neće slati. "Kao što sam već puno puta upozoravao da će se dogoditi, pojedine države tzv. koalicije voljnih odlučile su slati svoje vojnike u Ukrajinu. Jučer je u Parizu i formalno iskazana namjera Francuske, Velike Britanije i još nekih država da pošalju vojne postrojbe u Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom. Kako bih otklonio svaku sumnju o ulozi Hrvatske vojske u tzv. koaliciji voljnih, kao vrhovni zapovjednik OSRH poručujem hrvatskim građanima - Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu. O tome, što se mene tiče, ne treba dalje raspravljati.

Hrvatska je članica Europske unije i NATO te ima samo obveze koje proizlaze iz članstva u tim savezima, dok odluke tzv. koalicije voljnih ni na koji način ne obvezuju ni Hrvatsku ni Hrvatsku vojsku. U novom globalnom poretku koji se stvara i u kojemu, na žalost, sila i pravo jačega postaju pravilo u međunarodnim odnosima, ključna je i Ustavom propisana zadaća OSRH zaštita suvereniteta i neovisnosti te obrana teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. I zato sva dosadašnja i najavljena ulaganja u OSRH, uključujući i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, moraju imati za cilj povećanje spremnosti i sposobnosti OSRH za izvršenje te svoje ustavne zadaće. Pri tome, ističem, financijska pomoć Ukrajini na koju se obvezala Vlada RH ne smije biti na štetu OSRH, dakle ne smije umanjiti sredstva potrebna za opremanje Hrvatske vojske. Isto tako, takva pomoć ne smije ni na koji način biti na štetu hrvatskih građana i njihovog standarda. Dužnost svih hrvatskih institucija vlasti je brinuti se za hrvatske nacionalne interese i za interese naših građana", napisao je Milanović.

Velika Britanija i Francuska poslat će vojne postrojbe u Ukrajinu "ako se sklopi mirovni sporazum" s Rusijom, rekao je u utorak britanski premijer Keir Starmer nakon sastanka 'koalicije voljnih' u Parizu. Predstavnici 35 zemalja, članica 'koalicije voljnih' u utorak su se okupili u Parizu kako bi raspravljali o načinima održavanja mira u Ukrajini u slučaju postizanja prekida vatre.

Starmer je rekao da "deklaracija o namjeri", potpisana na sastanku u Parizu, "otvara put za pravni okvir po kojem bi britanske, francuske i partnerske snage mogle djelovati na ukrajinskom tlu".

Sve je komentirao i premijer Andrej Plenković: "Neke zemlje će participirati sa snagama, koje bi u slučaju da dođe do prekida vatre i da se postigne dogovor bile u Ukrajini na terenu, a neke druge zemlje poput Hrvatske, koja neće slati svoje vojnike na ukrajinski teritorij, bi i dalje nastavile davati podršku Ukrajini kao što su to činile i dosad – političkim i diplomatskim naporima ili paketima vojne pomoći."